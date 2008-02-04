Ситуація на українсько-польському кордоні дещо розрядилася

Ситуація на українсько-польському кордоні на вихідних дещо розрядилася після того, як більшість польських митників-страйкарів повернулися на робочі місця. Якщо раніше водіям вантажівок доводилося простоювати у чергах на кордоні подекуди до шести днів, тепер час очікування становить менше доби, передає АР. Оглядачі зазначають, що таким чином митники, вочевидь, відреагували на заклик польського прем’єра Дональда Туска, який минулого тижня пообіцяв подумати про можливості задовольнити вимоги страйкарів. Польські митники вимагають підвищення зарплатні та поліпшення умов праці.

Німецька хвиля