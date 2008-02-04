”Батьки вбитих дітей Вінниччини” просять допомогти

Громадська організація “Батьки вбитих дітей Вінниччини” звертається до засобів масової інформації, правозахисних організацій та правоохоронних органів України з проханням допомогти у розслідуванні справ про вбивства дітей.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН президент організації, колишній професійний слідчий прокуратури Василь МАЛЯРЕНКО, сина якого було вбито у 2001 році, однак убивць досі не знайдено. Учасники прес-конференції звинуватили правоохоронні органи, які, за їхніми словами, не вживають належних заходів для розкриття злочинів, більше того – часто покривають убивць.

Як наголошували учасники прес-конференції, місцеві правоохоронні органи не лише не сприяють розслідуванню справи, а й ігнорують їхні звернення.

“Наші скарги розглядались не об’єктивно, а просто формально”, - говорять вони. Родичі убитих вважають, що місцеві правоохоронці навмисно “прикривають” злочинців, тому що ті платять їм хабарі, а дехто з них є родичем чи сином колишніх правоохоронців.

Батьки загиблих розповіли, що вони неодноразово зверталися до правоохоронних органів та влади, у тому числі до Генеральної прокуратури і Президента України з проханням посприяти у розслідуванні кримінальних справ.

Як зазначали члени ГО “Батьки вбитих дітей Вінниччини”, зневірившись у тому, що місцеві правоохоронні органи розкриють справи про вбивства їхніх дітей, вони вирішили звернутися по допомогу до ЗМІ, правозахисних організацій та правоохоронних органів України з проханням допомогти в розслідуванні справ про вбивства дітей.

В організацію “Батьки вбитих дітей Вінниччини” об’єдналися батьки дітей віком від 6 до 30 років, убитих у період з 1998 до 2006 року. Вони говорять, що не можуть навіть назвати точної кількості вбитих, тому що судмедекспертиза не завжди підтверджує факт вбивства. За їхніми даними, на Вінниччині близько 80 сімей, діти яких були жорстоко вбиті. Втратили дітей більш як 35 родин лише з Вінниці. Усіх їх об’єднує те, що злочини досі не розкриті.