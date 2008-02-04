Сергій Таран: Росія відновила «чорні списки» для українців

Директор Міжнародного інститут демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” Сергій ТАРАН заявляє про відновлення Росією “чорних списків” для українських громадян.

На прес-конференції в УНІАН, він оприлюднив деталі свого затримання в аеропорту Санкт-Петербурга 1 лютого. Зокрема, С.ТАРАН розповів, що спочатку його збиралися впустити до країни, але коли один із офіцерів побачив його прізвище в комп’ютері, С.ТАРАН був доправлений у місцевий відділок ФСБ. Під час перебування там, за словами політолога, йому повідомляли різні версії затримання. Зокрема, говорили й про те, що його підозрюють у причетності до кримінальних угрупувань. Врешті з’ясувалося, що С.ТАРАН є небажаною особою на території Росії.

За словами С.ТАРАНА, йому вдалося зазирнути в комп’ютер, де він у списку небажаних осіб, окрім себе, побачив прізвища відомих українських політиків. “Це свідчить, що в Росії поновили “чорні списки”, – констатував політолог.

Він зауважив, що має намір звернутися до Міністерства закордонних справ України з проханням з’ясувати у російських колег, чи наявні такі списки, отримати інформацію про те, хто з українців до них занесений і на яких підставах. Аналогічний запит С.ТАРАН планує передати в російське посольство в Україні. Політолог переконаний, що з’ясування цієї інформації сприятиме покращенню двосторонніх стосунків – зробить їх чесними та прозорими.

Крім того, на прес-конференції С.ТАРАН висунув три версії відновлення “чорних списків”. Першу він пов’язує з “антинатівською істерією” в Росії. З цього приводу політолог нагадав, що РФ навіть погрожувала запровадити візи, якщо Україна вступить до НАТО. На думку С.ТАРАНА, відновлення “чорних списків” є демонстрацією того, що Росія не жартує.

Також експерт нагадав, що 22 січня очолюваний ним Центр соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” презентував результати опитування, які свідчать, що переважна більшість українських політичних експертів підтримують підписання лідерами держави листа до НАТО з проханням приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) .

Другою версією С.ТАРАН назвав те, що російська сторона не готова до візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА 12 лютого. Очікуваний вступ України до Світової організації торгівлі раніш Росії і плани України приєднатися до ПДЧ ставлять Росію у невигідне становище на двосторонніх переговорах. І тому, на думку С.ТАРАНА, РФ намагається запровадженням “чорних списків” або відтермінувати візит В.ЮЩЕНКА, або надати йому “атмосферу неуспіху”. Якщо ця гіпотеза відповідає дійсності, політолог прогнозує кроки російської сторони у цьому напрямку вже найближчими днями.

Третя версія пов’язана із майбутніми президентськими виборами в Росії. С.Таран припускає, що російська влада просто боїться чути думку українського політолога. За його словами, це свідчить про те, що чинна влада РФ не така вже й сильна, а підтримка “прокремлівського кандидата” не є такою одностайною, як то демонструється.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого С.ТАРАН прибув до Санкт-Петербурга для участі у з’їзді російських профспілок. Проте без пояснення причин його затримали в аеропорту “Пулково-1” і перевезли до “Пулково-2”. Після цього телефонний зв’язок із ним припинився. Лише ввечері 2 лютого зв’язок з С.ТАРАНОМ відновився, а згодом і сам він повернувся до Києва.

За повідомленням телеканалу “Інтер”, С.ТАРАН провів ніч на території аеропорту “Пулково” у штабі прикордонної служби.

Як повідомили прикордонники українським дипломатам, перебування С.ТАРАНА в Росії є небажаним. За їхніми словами, відповідний дзвінок надійшов керівництву прикордонної служби “Пулково” від вищого керівництва Росії.

3 лютого прес-служба Міністерства закордонних справ України оприлюднила коментар, в якому розцінила затримання українського політолога в Санкт-Петербурзі як крок, що не відповідає духові добросусідських відносин між Україною та Росією.

Зовнішньополітичне відомство України “із здивуванням” сприйняло повідомлення про затримання політолога. “Незрозумілою є мотивація затримання С.ТАРАНА – наявність його імені в списку небажаних для в’їзду на територію Російської Федерації осіб”, – ідеться в коментарі МЗС.