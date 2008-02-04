3/4 українців - за ”сухий закон” під час масовок

Українське суспільство готове до радикальних заходів щодо боротьби з алкоголізмом.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 19-27 січня 2008 року.

Зокрема, згідно з результатами опитування, готовність підтримати обмеження продажу та вживання будь-яких алкогольних напоїв (включаючи слабоалкогольні напої та пиво) пiд час масових заходів - концертів, спортивних змагань тощо – висловили 73,7% громадян. Проти цього виступили 16,9% опитаних.

Найбільш категорично налаштованими українці виявилися щодо заборони продажу та вживання будь-яких алкогольних напоїв у навчальних закладах (93,5%), у громадському транспорті (86,3%), в театрах і кінотеатрах (відповідно, 82,3% та 79,9%), пiд час спортивних змагань (79,7%) та концертів (74,2%).

63,8% опитаних вважають за необхідне заборонити продаж та вживання будь-яких алкогольних напоїв також у потягах, 61,2% - на пляжах, 58,2% - на вулицях, у скверах i парках.

Разом з тим, майже 80% опитаних громадян зізналися, що упродовж останніх 30 днів вживали хоча б один раз алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво. При цьому 86,2% опитаних вважають, що п`янство - це соціальна проблема.

Коментуючи результати цього дослідження, народний депутат Микола ТОМЕНКО зазначив, що суспільство повністю підтвердило необхідність зміни нинішньої занадто демократичної державної політики стосовно продажу та вживання спиртних напоїв.

Народний депутат висловив переконання, що найближчим часом Верховна Рада прийме у цілому його законопроект щодо заборони реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів на носіях зовнішньої реклами та обмеження реклами алкоголю на телебаченні.

„Це лише перший крок, оскільки надзвичайно важливим є обмеження вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв”, - зазначив М.ТОМЕНКО. Він нагадав, що є співавтором відповідного законопроекту, в якому пропонує долучити до заборони продажу і споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів пиво та слабоалкогольні напої, зокрема, у місцях проведення масових заходів.

„Це опитування підтверджує, що абсолютна більшість громадян вважає за необхідне в найкоротші терміни законодавчо обмежити продаж та вживання алкоголю в громадських місцях (транспорті, театрах, кінотеатрах, на пляжах), а також під час спортивних та концертних заходів”, - зазначив М.ТОМЕНКО. Він висловив переконання, що парламент прислухається до точки зору суспільства і після відповідних законодавчих змін та популяризації здорового способу життя на державному рівні Україна вже не буде лідирувати у рейтингах країн за рівнем вживання алкоголю, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.