У Києві студенти ПТУ побили громадянина Гани

У Києві працівники міліції за підозрою у побитті громадянина Гани затримали чотирьох студентів ПТУ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у Солом’янському районі Києва у січні цього року до міліції звернувся 42-річний громадянин Республіки Гана і заявив, що на вулиці невідомі побили його та відібрали портфель, у якому знаходилися мобільний телефон та особисті документи.