Україна - територія без расизму

Заяви про існування в Україні расизму як явища є некоректними, заявляє міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це він сказав сьогодні у ході зустрічі з представником Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСЕНОМ, зауваживши, що на сьогодні можна вести мову лише про окремі епізоди, кожен з яких держава ретельно відстежує, з‘ясовує мотиви вчинених злочинів та дає їм належну правову оцінку.

У ході зустрічі представник Генсека Ради Європи висловив стурбованість з приводу нещодавнього вбивства в Україні громадянина Демократичної Республіки Конго (ДРК), який у червні 2007 року звернувся з проханням про надання статусу біженця, а 27 січня його тіло було знайдено зі слідами численних ножових поранень.

М.ОНІЩУК наголосив, що на сьогодні не з‘ясовано мотиви цього злочину. У цьому контексті він назвав передчасною кваліфікацію убивства як такого, що було скоєне на грунті расової нетерпимості.

Міністр юстиції висловив упевненість, що в Україні буде проведено всебічне розслідування цього злочину, в тому числі буде розглянуто версію про те, що вбивство громадянина Конго могло бути скоєне на грунті расизму.

Як повідомлялося, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) закликало владу України провести розслідування недавнього вбивства в країні громадянина Демократичної Республіки Конго.

«Ми були шоковані вбивством минулими вихідними в столиці України Києві шукача притулку з ДРК», - заявив прес-секретар УВКБ Вільям ШПІНДЛЕР.

«Відділення ООН в Україні, УВКБ і Міжнародна організація з міграції повідомили українській владі про свою глибоку стурбованість із приводу цього вбивства йізакликали при проведенні розслідування розглянути й версію про те, що злочин могло бути скоєно на грунті расизму», - заявив В.ШПІНДЛЕР. Він наголосив, що установи ООН закликали владу України інформувати їх про результати розслідування.

У червні минулого року УВКБ уже висловлювало стурбованість із приводу зростання випадків нападів на біженців і шукачів притулку в Україні. У 2007 році було зареєстровано 17 таких інцидентів, йдеться у повідомленні прес-служби Мін’юсту.