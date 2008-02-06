Критик Путіна після допиту потрапив до психлікарні

Активіст опозиційної коаліції «Інша Росія», критик президента Володимира Путіна Роман Ніколайчик був відправлений до клініки для психічнохворих після того, як його допитали про його політичну діяльність. Як пише газета The Times, Ніколайчик також є членом монархічного руху «Арес». За словами представника руху Євгена Световоїдова, Ніколайчик став жертвою «каральної психіатрії» і сфабрикованих звинувачень. На думку газети, насильницькі дії над опозиціонерами - це ще один доказ застосування Кремлем радянських заходів у розправі з критиками існуючого режиму.

Газета.ру