МЗС Росії визнав, що на Сергієві Тарані відігралися за злочин росіян

Міністерство закордонних справ Росії із здивуванням сприйняло "болісну реакцію" українського МЗС з приводу відмови у в`їзді до Росії українському політологові Сергію ТАРАНУ.

Про це говориться в коментарі офіційного представника російського зовнішньополітичного відомства Михайла КАМИНІНА, розміщеному на офіційному сайті МЗС РФ.

"Громадянинові України Сергію ТАРАНУ, який прибув в аеропорт «Пулково» рейсом з України, не було дозволено в`їхати на територію Російської Федерації, оскільки відносно даної особи введені в дію обмежувальні заходи, передбачені російським законодавством в повній відповідності з міжнародною практикою. Із здивуванням нами була сприйнята хвороблива реакція МЗС України з приводу даного інциденту, спроба вельми розширювально трактувати цей окремий випадок в контексті розвитку двосторонніх російсько-українських відносин в цілому", - заявляє МЗС Росії.

"У зв`язку з цим хотілося б нагадати, що практика заборон на в`їзд, складання "чорних списків" небажаних осіб - це не вибір російської сторони. Дії наших українських партнерів дають нам вельми показові приклади. Так, в грудні 2007 року нотою Міністерства закордонних справ України Москва була проінформована, що російським політологам Олександру ДУГІНУ і Павлу ЗАРІФУЛЛІНУ "заборонено в`їзд до України терміном на один рік". Подібні кроки української сторони дійсно позначаються на атмосфері двосторонніх відносин, і ми закликаємо наших партнерів в Україні займати конструктивнішу і відповідальнішу позицію", - сказав М.КАМИНІН.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2007 р. Служба безпеки України відновила заборону на в`їзд до України російським громадянам Павлу ЗАРІФУЛЛІНУ і Олександру ДУГІНУ - лідерам Євразійського союзу молоді, підозрюваним в здійсненні акту вандалізму на Говерлі.

Ухвала про заборону на в`їзд до України цим особам строком на п`ять років була видана 2006 року. У 2007-му після політичних домовленостей її чинність була зупинена, проте наруга над державними символами України, встановленими на Говерлі, змусили Службу безпеки відновити заборону на в`їзд вказаним особам.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого С.ТАРАН прибув до Санкт-Петербурга для участі в з`їзді російських профспілок. Проте без пояснення причин його затримали в аеропорту “Пулково”. Він провів ніч в штабі прикордонної служби. Як повідомили прикордонники українським дипломатам, перебування С.ТАРАНА в Росії є небажаним. За їх словами, відповідний дзвінок поступив керівництву прикордонної служби “Пулково” від вищого керівництва Росії.