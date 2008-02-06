У Дніпропетровську на мітинг за свої права вийшли жінки-водії

Сьогодні, 5 лютого, о 8 год ранку жінки-водії Дніпропетровська вийшли із транспарантами, вимагаючи поваги з боку чоловіків. Вбрані у рожевий одяг жінки роздають усім водіям буклети з проханням ставитися до них, не як до «мавпи з гранатою».

«Ми боремося за свої права, щоб нас все одно поважали. Білявки ми чи то брюнетки, ми водимо не гірше від чоловіків. Деякі погоджуються, проте інші кажуть, що жінка гірше за все. Що краще смерть, ніж жінка за кермом», - розповідає одна із учасниць мітингу жінок-водіїв Марина Ревіна.

У свою чергу чоловіки від рожевого десанту рятуються втечею. Лише деякі дипломатично визнають: статеві ознаки водія не мають жодного значення на дорозі. Жінки кажуть, що уже стомились від анекдотів про пані за кермом, і нечемність чоловіків на машинах.

Начальник ДАІ України у м. Дніпропетровську Ірини Снитько стверджує, що жінки водії є більш акуратними на дорозі та більш тактовними і ввічливі за кермом.

«Мені здається, що серед жінок-водіїв менше бажаючих якомога сильніше натиснути на педаль газу. Адже жінка від природи мати і відчуває відповідальність за своїх дітей, пішоходів та інших учасників дорожнього руху», - зауважила Ірина Снитько.

У ДАІ здивовані такою акцією, сподіваються, що минеться без жертв, і всі водії почнуть поважати один одного, позаяк дорога не пробачає помилок, незалежно від статі.

Кореспондент