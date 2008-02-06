Круглий стіл на тему: “Право на правà: Чи законно представники ДАІ вилучають водійські посвідчення?”

7 лютого 10-30 - УНІАН в рамках проекту “Права людини” проводить круглий стіл на тему: “Право на правà: Чи законно представники ДАІ вилучають водійські посвідчення?” Учасники: голова правління громадської організації “Спілка водіїв” Сергій Овчинніков, член правління Інституту “Республіка” Володимир Чемерис, експерт з питань захисту прав людини Людмила Коваль, адвокат Вадим Володарський, представник Асоціації міжнародних перевезень Неля Коваль (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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