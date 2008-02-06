7 лютого 11-00 - Прес-конференція на тему: "Як держава впливає на розвиток громадянського суспільства в Україні?". Учасники: керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба та експерт Мережі розвитку європейського права Олександр Вінніков. Будуть представлені: результати моніторингу рішень органів державної влади за друге півріччя 2007 року, що впливають на діяльність організацій громадянського суспільства; громадська оцінка рішень Президента України, Уряду та ВРУ, що негативно або позитивно вплинули на розвиток громадянського суспільства України та ін. (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 235-65-05, 230-91-78, 599-42-51.