Засуджені у вінницькій колонії не голодували?

Державний департамент України з питань виконання покарань спростовує повідомлення Вінницької правозахисної групи про голодування засуджених у Літинській виправній колонії №123 на знак протесту проти жорстокості адміністрації.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН офіційному спростуванні Держдепартаменту з питань виконання покарань, впродовж трьох днів у Літинській колонії №123 працювала комісія у складі представників Департаменту на чолі з першим заступником голови Департаменту Миколою ІЛЬТЯЄМ, представника Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Миколи КОРЧАКА і представників прокуратури Вінницької області.

Сьогодні було проведено підсумкову нараду за даними перевірки фактів, оприлюднених Вінницькою правозахисною групою, та офіційно оголошено, що вони не знайшли підтвердження і не відповідають дійсності.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Вінницьку правозахисну групу, днями у виправній колонії №123 в смт Літин Вінницької області близько 10 засуджених оголосили голодування на знак протесту проти жорсткості адміністрації. Засуджені вимагають незалежного розслідування ситуації в колонії із залученням представників Омбудсмена та правозахисних організацій.

За даними правозахисників, “у письмових заявах засуджених вказується на те, що кожен етап з новими засудженими зазнає жорстокого побиття людьми в масках, при цьому людей примушують до дій, що цинічно принижують людську гідність, безпідставно піддають дисциплінарним покаранням».