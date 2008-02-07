«Жертвами» спецоперації ДАІ стали вже 30 тисяч водіїв

На автошляхах України тривають широкомасштабні оперативно-профілактичні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, від початку проведення цих заходів працівники Державтоінспекції зафіксували 764699 фактів порушень Правил дорожнього руху, виявили 33387 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Окрім того, виявлено 103696 фактів створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах, винесено 30411 постанов про позбавлення порушників права керування, винесено 76490 постанов про накладення штрафу за порушення ПДР. Станом на 7 лютого вилучено за рішенням судів 30281 посвідчення водіїв.

Як повідомляв УНІАН, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.