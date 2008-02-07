Міліція затримала творчу групу ”Нового каналу”

14:48, 07 лютого 2008
Права людини
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Журналісти інсценували пограбування

На "Новому каналі" заявляють про грубе затримання міліцією журналістів телеканалу.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні "Нового каналу", цієї ночі кількох співробітників телеканалу забрали прямо з домівок до райвідділу міліції Шевченківського району столиці (Герцена, 9).

Зокрема, було затримано журналістів, адміністраторів, оператора, водія (його особисте авто арештовано), а також редактора телеканалу Олега ВЕЛИЧКА і шеф-редактора Володимира ПАВЛЮКА.

За словами затриманих журналістів, "люди у цивільному представлялись міліціонерами і в грубій формі гримали цієї ночі в двері по кілька годин, виламуючи їх, вимагаючи поїхати з ними на допит". Жодних письмових доручень від керівництва на пояснення своїх дій ці громадяни не демонстрували, стверджують журналісти.

Співробітники каналу підозрюють, що "причина такої поведінки співробітників міліції Шевченківського району - у вказівці керівництва «згори», яке не задоволене матеріалом, в якому, зокрема, йшлося про роботу (а радше бездіяльність) міліції, що вийшов у випуску новин «Репортера» вчора, 6 лютого".

Як йдеться у повідомленні "Нового каналу", цим матеріалом вчора вже цікавились співробітники МВС, які до і після основного випуску новин перебували у приміщенні телеканалу. В сюжеті йшлося про незадовільну охорону банків. За словами співробітників телеканалу, "на прикладі одного з відділень «Ощадбанку» в рамках журналістського розслідування було з’ясовано і показано, що зали певних банків навіть не охороняються, камер спостереження немає, тож будь-хто може спричинити там хуліганство чи інші дії з більш серйозними наслідками".

Нині журналісти вимагають втручання в ситуацію правників, громадськості, а також відповідного реагування з боку владних структур.

За даними "Телекритики", 6 лютого знімальна група "Нового каналу" організувала інсценоване пограбування у відділенні одного з банків у Києві. Метою журналістського експерименту було перевірити готовність банків до справжнього пограбування і дії правоохоронців при отриманні подібних екстрених повідомлень. Учасники експерименту вдягли маски та без зброї увійшли до відділення «Ощадбанку» на вулиці Вавилових (Сирець). Їхні дії фіксувала камера. О 19.00 у програмі «Репортер» вийшов відповідний сюжет.

Як передає "Ліга" з посиланням на джерело у правоохоронних органах, першим на місце "події" прибув начальник Шевченківського районного управління МВС України в Києві Петро МІРОШНИЧЕНКО, який особисто очолив дії оперативної групи. Дещо пізніше співробітники міліції з’ясували, що це була спланована акція.

Співробітники відділення банку не здогадувалися про подібний "розіграш" і сприйняли ситуацію як реальне пограбування, оскільки "грабіжники" увірвалися в чорних масках і з пістолетами (пластиковими). Деякі із співробітників банку потребували медичної допомоги.

Представники правоохоронних органів зазначили, що організатори імпровізованого пограбування можуть бути притягнуті до відповідальності.

 

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