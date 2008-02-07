Чиновник Черновецького виштовхав журналістів з кабінету

Асоціація журналістів „Туристичний прес-клуб України” обурена діями начальника Управління туризму Київської міської державної адміністрації Миколи ГРИЦИКА стосовно знімальної групи телеканалу СТБ.

Про це йдеться у заяві Асоціація журналістів „Туристичний прес-клуб України” до голови Київської міської держадміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, текст якої передано УНІАН.

Зокрема, як зазначається в заяві, 31 січня 2008 року стався інцидент між начальником управління туризму КМДА М.ГРИЦИКОМ та знімальною групою телеканалу СТБ, під час якого журналістці телепрограми „Вікна” Наталі СОКОЛЕНКО було не лише відмовлено у праві на отримання інформації, ае й виштовхано з кабінету чиновника. Сюжет про це було показано в ефірі телеканалу СТБ 4 лютого 2008 року.

Крім того, незважаючи на офіційний запит телеканалу щодо отримання інформації, журналістам, всупереч „Закону України „Про пресу”, не лише її не надали, але й не пояснили причину відмови в її отриманні, підкреслюють в Асоціації журналістів „Туристичний прес-клуб України”.

Натомість, за даними авторів заяви, після показаного сюжету в ефірі СТБ М.ГРИЦИК не лише не вибачився, але звернувся "з вимогою до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України...позбавити ліцензії на право мовлення телеканал СТБ, що є виявом не лише абсурду, але цинізму по відношенню до мас-медіа".

У зв‘язку з цим Асоціація журналістів „Туристичний прес-клуб України” звертається до керівництва КМДА звернути увагу на недопустимість подібних випадків у відносинах між посадовцями адміністрації та представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, журналісти СТБ намагалися взяти у М.ГРИЦИКА коментар щодо проектів Правил надання готельних послуг в місті Києві і контролю за наданням таких послуг, а також спроби журналістів з’ясувати, яким чином було використано 445 тис. бюджетних коштів на розробку цих документів і ким.

М.ГРИЦИК грубо виставив журналістів зі свого кабінету і не дав жодного коментаря.

***Наприкінці минулого року Головне управління комунального господарства КДМА намагалося затвердити на рівні міста нові Правила користування готелями в місті Києві, зупинені представництвом Держкомпідприємництва в Києві як такі, що грубо порушують існуюче українське законодавство у сфері регуляції підприємницької діяльності і створюють ще один контролюючий орган для нагляду за готелями. За даними ряду експертів, проект київських правил був просто скопійований і перекладений українською мовою з подібних правил міста Москви, які ще в 2000 році стали недійсними.