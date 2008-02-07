Працівникам ДАІ закон не писаний?

Працівники Державтоінспекції порушують закон, якщо без рішення суду вилучають водійські права.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили голова правління громадської організації “Спілка водіїв” Сергій ОВЧИННІКОВ, член правління Інституту “Республіка” Володимир ЧЕМЕРИС, експерт з питань захисту прав людини Людмила КОВАЛЬ, член Асоціації міжнародних перевезень Неля КОВАЛЬ та адвокат Вадим ВОЛОДАРСЬКИЙ.

Зокрема, Л.КОВАЛЬ наголосила, що завданням ДАІ є не тільки карати водії, а й забезпечувати нормальний рух на дорогах.

“Компанія, яка була організована 10 січня, продемонструвала, що не обов’язково дотримуватись законів, власне влада демонструє, що закони є неписаними. Ці заходи є абсолютно незаконними”, - сказала вона, нагадавши, що інспектори ДАІ ще в 2004 році були позбавленні права вилучати водійські права.

Л.КОВАЛЬ підкреслила, що позбавляти прав має тільки суд, а ”даішник”, який вилучає ці документи, чинить самосуд – порушує презумпцію невинності.

Вона переконана, що перед тим як боротися з порушниками правил дорожнього руху треба виявити справжні причини цього явища. За її словами, водії, які поспішають на ділові зустрічі, в лікарню вимушені йти на порушення, адже поганий стан доріг та непрацююча дорожня інфраструктура призводить до численних пробок.

В свою чергу, член правління Інституту “Республіка” В.ЧЕМЕРИС повідомив, що з 10 січня по 2 лютого інспектори ДАІ без суду вилучили 124 тис. 116 водійських посвідчень, натомість суди прийняли до розгляду 109 тис. 402 справи, адже частина протоколів була складена з порушеннями. Він додав, що винесено постанови про позбавлення прав тільки у 24 тис. 769 випадках – у 28%, натомість у решти випадків суд прийняв рішення не вилучати права тим сам довів, що інспектор діяв незаконно.

“По суті судді визнають право вилучати права водія лише у одному випадку – у випадку алкогольного сп’яніння”, - додав він.

В.ЧЕМЕРЕС зазначив, що відповідно до статистики, не зважаючи на такі заходи ДАІ кількість загиблих на дорогах зросла.

Він додав, що коли інспектори ДАІ вилучають права, вони посилаються на відповідний указ Президента та наказ міністра внутрішніх справ.

“Указ є, але в ньому жодним словом не сказано про те, що можна забирати права. А наказу міністра внутрішніх справ немає. Тому оскаржувати в суді можна тільки дії рядовий працівників ДАІ. Таким чином керівництво МВС підставило рядових”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Департаменту ДАІ МВС України, станом на 7 лютого працівники Державтоінспекції зафіксували 764699 фактів порушень Правил дорожнього руху, виявили 33387 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Окрім того, виявлено 103696 фактів створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах, винесено 30411 постанов про позбавлення порушників права керування, винесено 76490 постанов про накладення штрафу за порушення ПДР. Станом на 7 лютого вилучено за рішенням судів 30281 посвідчення водіїв.

Довідка УНІАН. З метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.