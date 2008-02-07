Київська прокуратура взялася за роботодавців
Почастішали порушення трудових прав громадян
За дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО прокуратура столиці розпочала перевірку щодо додержання трудового законодавства суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, перевірка такого масштабу зумовлена численними скаргами громадян, що надходять до прокуратури, з приводу порушення їхніх трудових прав, повідомленнями в засобах масової інформації.
Першим результатом перевірки стала кримінальна справа, порушена стосовно колишнього директора ЗАТ “Фірма “Лейпціг”, яке займалося реалізацією меблів. Працівники товариства неодноразово зверталися до керівника із заявами щодо звільнення й розірвання трудових договорів, оскільки несвоєчасно та в неповному обсязі отримували заробітну плату. Однак на їхні скарги директор не зважала – накази про звільнення підлеглих не видавала, трудові книжки їм не повертала та розрахунок з ними не проводила, чим безпідставно порушувала вимоги трудового законодавства, стверджують в прокуратурі.
Перевірки тривають, за їх підсумками буде надано принципову оцінку виявленим порушенням та повноті вжитих заходів органами, на які державою покладено здійснення контролю у даній галузі, зазначили у прес-службі прокуратури.