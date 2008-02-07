Київська прокуратура взялася за роботодавців

За дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО прокуратура столиці розпочала перевірку щодо додержання трудового законодавства суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, перевірка такого масштабу зумовлена численними скаргами громадян, що надходять до прокуратури, з приводу порушення їхніх трудових прав, повідомленнями в засобах масової інформації.

Першим результатом перевірки стала кримінальна справа, порушена стосовно колишнього директора ЗАТ “Фірма “Лейпціг”, яке займалося реалізацією меблів. Працівники товариства неодноразово зверталися до керівника із заявами щодо звільнення й розірвання трудових договорів, оскільки несвоєчасно та в неповному обсязі отримували заробітну плату. Однак на їхні скарги директор не зважала – накази про звільнення підлеглих не видавала, трудові книжки їм не повертала та розрахунок з ними не проводила, чим безпідставно порушувала вимоги трудового законодавства, стверджують в прокуратурі.

Перевірки тривають, за їх підсумками буде надано принципову оцінку виявленим порушенням та повноті вжитих заходів органами, на які державою покладено здійснення контролю у даній галузі, зазначили у прес-службі прокуратури.