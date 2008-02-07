За неповагу до суддів каратимуть суворіше?

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням розглянути підготовлений у Верховному Суді України законопроект, яким пропонується удосконалити відповідальність за зрив розгляду судових справ та прояв неповаги до суду, на предмет внесення його на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВСУ.

Проектом передбачається встановити адміністративну відповідальність не тільки за злісне, а й за перше нез’явлення до суду без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, перекладача, а також додатково спеціаліста та іншої особи, особиста участь якої у розгляді справи визнана судом обов’язковою, якщо це перешкоджає розгляду справи.

Пропонується розширити перелік суб‘єктів відповідальності за непідкорення розпорядженням головуючого в судовому засіданні, порушення порядку під час судового засідання. Передбачається також посилити адміністративну відповідальність за повторне нез’явлення до суду без поважних причин свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь якої у розгляді справи визнана судом обов’язковою, а також за грубе порушення порядку під час судового засідання за відсутності ознак злочину. Крім того, пропонується встановити відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину, а також за дії, вчинювані поза межами судового засідання з метою завдати шкоди авторитету суду чи суддів або вплинути на неупередженість суду.

На думку розробників проекту, запровадження таких норм сприятиме оперативності розгляду судами України справ різних категорій протягом визначених законодавством розумних строків, що, у свою чергу, підвищить довіру громадян до суду.