У Верховній Раді заступилися за журналістів ”Нового каналу”

Член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО називає незаконним нічне затримання журналістів ”Нового каналу”.

Як зазначив депутат в коментарі УНІАН, ”нічний візит будь-якого працівника спецорганів у квартиру громадянина без ордеру є незаконним. Затримання на термін більше трьох годин, не вказуючи об’єктивних причин, є незаконним”.

На переконання В.КОЛЕСНІЧЕНКА, ”співробітник міліції, який порушив ці постулати, повинен бути притягнутий до адміністративної або, в залежності від тяжкості, до кримінальної відповідальності”.

Як зауважив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, «за останні 6 місяців у Києві скоєно декілька нахабних пограбувань. Журналісти, відповідно до свого професійного обов’язку, повинні реагувати на факти, що мають великий суспільний резонанс та звертати увагу до невирішених больових точок у державі”.

За його словами, ”сьогодні, розуміючи все це, ми бачимо, що українська влада ненавидить вільну пресу. Зрозуміло, що скоро «орли ЛУЦЕНКА» почнуть не затримувати журналістів, а бити їх прямо на вулицях. Пояснення просте: вони чинять по-чоловічому, як і міністр внутрішніх справ”.

На переконання В.КОЛЕСНІЧЕНКА, у випадку з журналістами ”Нового каналу” повинна втрутитися прокуратура і притягти до відповідальності винних у перешкоджанні в професійній журналістській діяльності. ”Переконаний, що це не останній конфлікт, бандитська влада буде захищати свої крісла», - наголосив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як повідомлялося, на ”Новому каналі” заявили, що цієї ночі кількох співробітників телеканалу забрали прямо з домівок до райвідділу міліції Шевченківського району столиці (Герцена, 9).

Зокрема, було затримано журналістів, адміністраторів, оператора, водія (його особисте авто арештовано), а також редактора телеканалу Олега ВЕЛИЧКА і шеф-редактора Володимира ПАВЛЮКА.

За словами затриманих журналістів, ”люди у цивільному представлялись міліціонерами і в грубій формі гримали цієї ночі в двері по кілька годин, виламуючи їх, вимагаючи поїхати з ними на допит”. Жодних письмових доручень від керівництва на пояснення своїх дій ці громадяни не демонстрували, стверджують журналісти.

За даними ”Телекритики”, журналістів допитують у зв’язку з організацією інсценованого пограбування у відділенні одного з банків у Києві. Метою журналістського експерименту було перевірити готовність банків до справжнього пограбування і дії правоохоронців при отриманні подібних екстрених повідомлень. Учасники експерименту вдягли маски та без зброї увійшли до відділення «Ощадбанку» на вулиці Вавилових (Сирець). Їхні дії фіксувала камера. О 19.00 у програмі «Репортер» вийшов відповідний сюжет.

Співробітники відділення банку не здогадувалися про подібний ”розіграш” і сприйняли ситуацію як реальне пограбування. Деяким із співробітників банку знадобилася медична допомога.