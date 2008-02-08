Контроль за безпекою на дорогах з боку працівників ДАІ не слабшатиме

Контроль за безпекою дорожнього руху з боку працівників ДАІ не слабшатиме.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО під час спілкування по «гарячій лінії» телефонного зв’язку з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

За його словами, незважаючи на те, що посилені заходи перевірки стану дотримання водіями Правил дорожнього руху і викликають певний супротив у деякої категорії недобросовісних водіїв, їх варто продовжувати. Як аргумент міністр навів статистичні дані: цього року внаслідок аварій на дорогах України загинуло на 185 осіб менше, аніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, чільник МВС наголосив, що необхідно якнайшвидше ухвалити пакет законопроектів про дорожній рух, оскільки існуючої нормативної бази недостатньо. На його думку, зміни мають не лише суттєво посилити покарання за грубе порушення Правил дорожнього руху, а й законодавчо закріпити статус доказу за відеозаписами фактів порушень ПДР, зробленими за допомогою спеціальних технічних засобів ДАІ. На сьогодні, зазначив міністр, фото- і відеозйомки не є доказами в українських судах, тоді як європейська практика переважно опирається саме на відеофіксації порушень, за якими – часто автоматично – накладаються штрафи.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, поки нове законодавство проходить усі етапи узгодження, уже сьогодні відеокамери, встановлені на патрульних автомобілях, фіксуватимуть не лише порушення правил дорожнього руху, а й розмови працівників міліції з порушниками, що має унеможливити «вирішення питання» шляхом хабара.

Водночас міністр висловив упевненість, що парламент розгляне потрібні для покращення безпеки на автошляхах законопроекти вже найближчим часом.

Ю.ЛУЦЕНКО також підкреслив необхідність значно підвищити заробітну плату працівникам спецпідрозділу «Кобра», а згодом і всім працівникам ДАІ. На переконання міністра, достойне матеріальне забезпечення має гарантувати відсутність спокуси до будь-яких корупційних дій з боку людей у погонах.

Як повідомляв УНІАН, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.