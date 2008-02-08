Перше засідання Конституційної ради відбудеться через тиждень

В Секретаріаті Президента сподіваються, що через тиждень відбудеться перше засідання Національної конституційної ради, яка займатиметься розробкою змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

«Завершується формування Національної конституційної ради. Я думаю, що не пізніше, ніж через тиждень, Національна конституційна рада збереться на своє перше засідання», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що готується указ про затвердження персонального складу Національної конституційної ради. Вона відкинула закиди, що внесення кандидатур до складу Національної конституційної ради робиться не прозоро. М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що кандидатури внесені. Водночас, за її словами, у зв’язку з новорічними і різдвяними святами деякі парламентські політичні сили затримали внесення пропозицій у терміни, передбачені указом Президента. М.СТАВНІЙЧУК запевнила, що людей, які не мають підготовки у галузі конституційного права, політології, філософії права, економіки, в Національній конституційній раді не буде.

За її словами, Національна конституційна рада має відображати декілька зрізів суспільства. «Тут мають бути політики, представники інституту громадянського суспільства, фахівці в галузі конституційного права, а також представники територій, оскільки сама природа національного органу передбачає таке широке представництво», - додала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також зазначила, що склад Національної конституційної ради має бути мобільним, дієвим, який зможе в динамічному режимі напрацьовувати відповідні пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

Президент запропонував політичним силам, які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, іншим політичним партіям, Верховній Раді АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Національній академії наук України, всеукраїнським правозахисним громадським організаціям внести до 15 січня 2008 року пропозиції щодо кандидатур до складу Національної конституційної ради.