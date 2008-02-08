Чоловіки отримуватимуть відпустку при народженні дитини?

Міністерство праці і соціальної політики України впродовж двох тижнів підготує законопроект про надання чоловікам відпустки при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА сьогодні на прес-конференції в клубі Кабінету Міністрів.

«Як тільки ми завершимо розробку такого законопроекту, а це може статися тижнів за два, то внесемо його до уряду на розгляд», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Міністр уточнила, що законопроект припускатиме внесення змін і доповнень до закону України про надання допомоги сім`ям з дітьми.

Як повідомляв УНІАН, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів передбачено, що в Україні надаватиметься короткострокова відпустка чоловікам у зв`язку з народженням дитини.

Уряд вважає, що введення короткострокових відпусток чоловікам при народженні дитини забезпечить одночасну і рівну участь жінок і чоловіків у догляді і вихованні дітей в їхній перший місяць життя.