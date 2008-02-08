В Україні зростає кількість мертвонароджених дітей

Протягом кількох останніх років в Україні відбувається поступовий приріст народжуваності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, посилаючись на статистичні дані органів реєстрації актів цивільного стану.

За його словами, протягом 2007 року в Україні народилося 475,725 тисяч немовлят, що на 3% більше порівняно з 2006 роком. За словами міністра, зростання народжуваності в Україні триває майже безперервно з початку 2000-х років. Зокрема в 2004 році було зареєстровано 428,965 тис. народжень, у 2005 році – 428,345 народжень, у 2006 році - 462,732 тис. народжень.

М.ОНІЩУК наголосив, що оптимістичним є співвідношення народжень та смертей, що фіксується останніми роками в країні. За його словами, у переважній більшості регіонів склалася стала тенденція до скорочення розриву між новонародженими та померлими на користь народжених.

Зокрема, у 2004-2005 роках співвідношення народжених до померлих становило 1 до 1,7, у 2006 році – 1 до 1,63, у 2007 році – 1 до 1,6.

Водночас коливання рівня смертності в країні протягом цього ж часу відбувається в межах 1-2 відсотків як у бік зменшення, так і у бік збільшення. Так, минулого року в Україні померло на 1% більше, ніж у 2006 році (відповідно 762,877 тис. та 758,118 тис. осіб). У 2005 році померло 781,965 тис. осіб, що на 1% більше, ніж у 2006 році.

При цьому міністр відзначив наявність негативної тенденції, що фіксується органами реєстрації актів цивільного стану починаючи з 2005 року. Зокрема, сказав М.ОНІЩУК, відбувається зростання смертності серед дітей до 1 року та кількості дітей, що народилися мертвими. Так, кількість мертвонароджених дітей протягом 2005-2006 року зросла порівняно з попереднім роком майже на 15%. Якщо у 2004 році мертвими народилося 1983 немовляти, то в 2005 році – 2240, а в 2006 році вже 2306 немовлят. У 2007 році кількість мертвонароджених дітей у порівнянні з 2006 роком збільшилася ще на 25% і становила 3071 осіб. Кількість дітей, що померла до року, протягом 2005-2006 року також збільшилася порівняно з попереднім періодом на 10%. Якщо в 2004 році не дожило до першого дня народження 4000 немовлят, то в 2005 році їх кількість становила 4241, а в 2006 – 4433 немовлят. У 2007 році кількість дітей, що померли до 1 року, збільшилася у порівнянні з 2006 роком ще на 15%, і становила 5188 осіб.