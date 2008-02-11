За пропаганду нацизму треба відповідати

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН ініціює прийняття Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за публічне схвалення і пропаганду ідей нацизму та інших дискримінаційних ідеологій)”.

У пояснювальній записці до проекту закону, розміщеній на офіційному сайті Верховної Ради, зокрема, зазначається, що нормативний акт запроваджує диференційовану відповідальність за дії, пов’язані з публічним схваленням та (або) пропагандою нацизму і подібних ідеологій, залежно від мети, ступеню суспільної небезпечності і форми вчинення таких дій.

Зокрема, проектом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у разі публічного демонстрування атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм і подібні ідеології без їхнього засудження, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу підвищеного розміру – за ті ж самі дії, вчинені з метою пропаганди (агітації, реклами) нацизму і подібних ідеологій, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу максимального розміру - за дії, пов’язані із виготовленням, збутом або придбанням з метою збуту атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм і подібні ідеології.

Крім того, за дії, спрямовані на створення, участь або забезпечення діяльності організованих груп з метою пропаганди нацизму і подібних ідеологій, проектом передбачено кримінальну відповідальність.

У пояснювальній записці зазначається, що завданням проекту закону є закріплення визначення поняття «нацизм і подібні ідеології» та відокремлення дій, спрямованих на схвалення чи пропаганду нацизму і подібних ідеологій, від діяльності, що, навпаки, засуджує ці ідеології, зокрема, поєднуючи їхнє критичне дослідження в академічних цілях.

Законопроект спрямований на встановлення диференційованої адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на схвалення чи пропаганду нацизму та інших подібних ідеологій, а також на визначення міри кримінальної відповідальності за ці ж самі дії, вчинені у складі організованих груп.