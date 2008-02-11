Три міліціонери схиляли громадян до злочинів, щоб збільшити свої показники

Органи прокуратури Сумщини викрили протиправні дії трьох працівників лінійного відділу міліції на станції Суми - двох старших лейтенантів і старшого сержанта міліції. Встановлено, що вони з метою штучного нарощування показників у сфері боротьби з обігом наркотичних засобів примушували громадян до вчинення незаконних дій, використовуючи засоби психічного тиску на них і залякування засудженням за зберігання наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника прокурора Сумської області Олександра МУХИ, за фактами перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки, та вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (“Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”), Сумською транспортною прокуратурою стосовно цих трьох працівників лінійного відділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 ККУ (“Перевищення влади або службових повноважень”). Проводиться досудове слідство. Міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.