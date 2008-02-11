Вандали вщент зруйнували мусульманський цвинтар

На центральному мусульманському цвинтарі в кримському селищі Нижньогірський вчинено акт вандалізму - невідомі зруйнували практично все надгробне каміння.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу.

За даними Меджлісу, інцидент стався в ніч з 9 на 10 лютого. За словами голови Нижньогірського регіонального меджлісу Мустафи САЛМАНОВА, про те, що сталося, йому повідомив один із співвітчизників, який, прийшовши вранці на кладовище, побачив, що практично все надгробне каміння (понад 220) повністю зруйновано.

Крім того, зазначають в Меджлісі, невідомі частково зруйнували паркан мусульманського кладовища, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі (у бюджеті комунальної служби району не передбачене фінансування охорони цвинтарів - як мусульманського, так і християнського).

На думку членів регіонального меджлісу, те, що відбулося є запланованою акцією. «Такий об`єм руйнувань не може бути здійснено рукою одного або двох вандалів, і, схоже, це є запланованою акцією», - заявляє прес-служба Меджлісу.

М.САЛМАНОВ повідомив про те, що сталося в СБУ, міліцію, прокуратуру смт. Нижньогірського, а також головам Нижньогірської райради і райдержадміністрації. За даним фактом порушено кримінальну справу і ведеться слідство, зазначають в Меджлісі.