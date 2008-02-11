Карпачова заступилася за Рудьковського

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА сподівається на адекватну реакцію з боку керівництва Служби безпеки та Генеральної прокуратури України щодо затримання екс-міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в неділю на брифінгу в Києві.

“Я сподіваюсь на реакцію СБУ. ... Безумовно, будемо звертатися і до керівництва СБУ, і до Генеральної прокуратури”, - зазначила Н.КАРПАЧОВА,

За її словами, “проблема не в РУДЬКОВСЬКОМУ... це проблема, щоб привернути увагу всього суспільства” до того, як правоохоронні органи в Україні поводяться з людьми.

Як зазначила Н.КАРПАЧОВА, про затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО вона дізналася вчора і їй знадобилося кілька годин, щоб добитися зустрічі з ним. При цьому вона зауважила, що колишній міністр на відміну від офіційних повідомлень відповідних служб перебуває у слідчому ізоляторі СБУ, існування якого мало бути припинено згідно чинному законодавству України ще в 2003 році.

В цьому контексті Н.КАРПАЧОВА повідомила, що затриманий перебуває в камері з трьома людьми та у зв’язку зі станом здоров’я не може пересуватися.

Під час зустрічі з нею М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що не підписував протоколу про затримання, а також зазначив, що в цьому документі не було вказано часу затримання.

«Пан РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що жодного наміру ухилятися від слідства у нього не було… і він готовий постати перед судом, щоб дати свої пояснення», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Завтра, як очікується, Печерський районний суд Києва має обрати М.РУДЬКОВСЬКОМУ міру запобіжного заходу. Як відомо, вона обираєься у вигляді підписки про невиїзд, арешту, взяття на поруки та внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України була порушена кримінальна справа щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 КК України) та пред’явлено обвинувачення.

Прокуратура Києва пояснила, що екс-міністра транспорту було затримано законно на проспекті Бажана в Києві 9 лютого.

Прес-служба прокуратури зазначає, що на підставі дозволу суду та протоколу слідчого про затримання, обвинувачений був доставлений для подальшого утримання до УСБ України у м. Києві.

”Затриманий РУДЬКОВСЬКИЙ був оглянутий медичними працівниками, за висновками яких стан його здоров’я є задовільним. У той же день про затримання обвинуваченого повідомлено його адвокатів”, - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що з 21 грудня 2007 року ”РУДЬКОВСЬКИЙ та його захисники необґрунтовано ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи свої процесуальні обов’язки”.

У повідомленні зазначається, що хоча підпискою про невиїзд місцем перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО було обрано Чернігів, обвинувачений неодноразово залишав вказане місце, не повідомляючи слідство про це, і для ознайомлення з матеріалами справи не з’являвся.

Враховуючи такі обставини, прокуратурою столиці скеровано до суду подання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Соціалістична партія, членом якої є М.РУДЬКОВСЬКИЙ, звернулася до Генпрокуратури та Уповноваженого з прав людини з приводу цієї події. У прес-релізі СПУ, підписаному лідером партії Олександром МОРОЗОМ, стверджується, що М.РУДЬКОВСЬКОГО спочатку повезли до слідчого міської прокуратури, який провів допит. При цьому адвоката М.РУДЬКОВСЬКОГО до прокуратури не пропустили.

”Після допиту омоновці винесли М.РУДЬКОВСЬКОГО з приміщення прокуратури і помістили екс-міністра в слідчий ізолятор СБУ. До затриманого не допускають адвоката, лікаря, не дозволили прийняти медикаменти. Не допустили також двох народних депутатів, які мали право з’ясувати, чому в такий нештатний спосіб діють правоохоронці”, - стверджує СПУ.