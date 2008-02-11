Судове засідання ”Майдан” vs Карпачова

15 лютого о 14:30 у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва (вул. Десятинна, 4/6) розпочнеться розгляд по суті справи, результатом якої може стати усунення Ніни Карпачової з посади Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Як повідомлялося раніше, майданівці Віктор Гарбар та Олександр Северин подали до Уповноваженого ВРУ з прав людини Н.Карпачової, Верховної Ради України та Голови ВРУ позов, в якому, стверджуючи про наявність низки порушень відповідачами Закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", вимагають визнати протиправними низку дій, бездіяльности та рішень відповідачів, у т.ч. і постанову ВРУ №621-V від 08.02.07 "Про призначення Карпачової Н.І. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини". Інтереси позивачів представляє також правозахисник Людмила Коваль.

Для довідок:

Олександр Северин - sean@maidan.org.ua