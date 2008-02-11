Слухання за скаргою адвокатів Євгенія Новицького(за фактами тортур в будівлі Дарницького РОВД Києва)

11 лютого о 16.00 в будівлі Дарницького районного суду м. Києва відбудеться слухання за скаргою адвокатів Євгенія Новицького на ухвалу про відмову в порушенні кримінальної справи проти працівників міліції (за фактами тортур в будівлі Дарницького РОВД Києва).

Учасники: представники Євгенія Новицького: адвокат Гречановский В.В., адвокат Веремієнко О.І., прокуратура Дарницького району м. Києва, всі зацікавлені особи.

Тел. для довідок: 8-050-947-5564.

Адреса суду: Київ, вул. Севастопольська, 713, суддя Колесник О.Н.