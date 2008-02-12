Солдат убив солдата ударом долонею в серце

Судмедексперти встановили, що солдат строкової служби роти забезпечення окремого батальйону Військової служби правопорядку ЗСУ, що дислокується у Києві, Андріан Поперечний помер від рефлекторної зупинки серця, котра сталася внаслідок удару.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, таку інформацію сьогодні оприлюднив начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України генерал-майор Федір МАКАВЧУК, коментуючи результати судової медичної експертизи за фактом смерті солдата строкової служби А.Поперечного.

“На даний час відомо, що військовослужбовець Андріан Поперечний помер від рефлекторної зупинки серця, яка сталася в результаті удару долонею в область грудної клітини. Такий діагноз встановили судмедексперти”, - сказав Ф.МАКАВЧУК.

Він зазначив, що за фактом смерті солдата А.Поперечного за поданням Військової служби правопорядку у ЗС України прокуратурою гарнізону міста Києва порушено кримінальну справу. “Остаточні результати можна буде оприлюднити тільки після проведення відповідного розслідування”, – додав він.

Ф.МАКАВЧУК також зауважив на специфічності завдань, які покладені на підрозділ, де сталася подія. На відміну від інших підрозділів Збройних Сил України, військовослужбовці яких в суботу-неділю мають час для відпочинку, у цьому підрозділі Військової служби правопорядку у вихідні військовослужбовці виконують завдання з патрулювання, охорони тощо.

Він також поінформував, про свою сьогоднішню зустріч з батьком загиблого військовослужбовця, а також про те, що особисто відбуде на батьківщину загиблого, де на завтра заплановано його поховання.

У свою чергу, начальник Центрального управління Військової служби правопорядку по м. Києву і Київській області генерал-лейтенант Олександр МАТВІЙЧУК повідомив, що згідно з постановою прокурора Київського гарнізону солдат Михайло ШАБАН, який завдав удару, знаходиться під вартою.

Стосовно учасників та свідків інциденту прокуратурою гарнізону міста Києва та співробітниками Військової служби правопорядку у ЗС України проводяться слідчі дії.

Як уже повідомлялося, за рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Сергія КИРИЧЕНКА на період проведення розслідування від посад відсторонені командир військової частини та командир роти забезпечення окремого батальйону Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.