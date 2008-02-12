Найбільше трудових мігрантів до Росії приїжджають з України

Найбільше трудових мігрантів Росії поставляє Україна, потім йдуть Казахстан, Таджикистан і Молдова, повідомив перший заступник директора Федеральної міграційної служби РФ Володимир КАЛАНДА.

Виступаючи в ефірі радіостанції "Эхо Москвы", він відзначив, що в 2007 році дозвіл на роботу в Росії одержали 1 мільйон 140 тисяч іноземців, що в 3,7 раза більше, ніж в 2006 році.

"Найбільша кількість трудових мігрантів - близько мільйона - прибули до Росії з України, потім йдуть Казахстан, Таджикистан, Молдова", - сказав перший заступник директора ФМС.

Причому, за його словами, більше половини трудових мігрантів "знаходиться поза рамками правового поля".

В.КАЛАНДА повідомив, що потреба Росії в трудових мігрантах знижується.

"Якщо минулого року регіонами була встановлена квота в 6 мільйонів іноземних працівників, то зараз вона не дотягує до 2 мільйонів", - говорить заступник глави ФМС.

Основна причина цього - низька кваліфікація працівників, що приїжджають. Наприклад, з 800 тисяч громадян Таджикистану тільки 22 тисячі мають спеціальну освіту і можуть виконувати кваліфіковану роботу, пояснив В.КАЛАНДА.