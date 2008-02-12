50% опитаних схвалюють розширення прав ДАІ

Половина українців (50,7%) схвалює надання ДАІ права позбавляти водіїв - порушників правил дорожнього руху - прав на управління транспортними засобами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеної компанією «ФОМ-Україна».

Разом з тим не схвалюють таке право 35,5% опитаних, а 13,8% респондентам важко було відповісти.

Опитування проводилося 25 січня - 2 лютого. Всього опитано 2 тисячі респондентів. Похибка вибірки становить 2,2%.