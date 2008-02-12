Українська в кінотеатрах не відлякує жителів Сходу і Півдня України

Дублювання кінострічок виключно українською мовою суттєво не вплинуло на кількість відвідувань кінотеатрів на Сході та Півдні України.

Про це повідомив УНІАН генеральний директор дистриб’юторської компанії B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ.

“Попри всі заяви, що український дубляж не буде користуватись попитом у глядачів Сходу та Півдня України, згідно з попередніми даними прокату фільму “Монстро” (правом на прокат в Україні володіє B&H, стрічка була дубльована українською мовою – УНІАН), глядачі з цих регіонів активно продовжували відвідувати кінотеатри”, - сказав гендиректор компанії.

За словами Б.БАТРУХА, середня відвідуваність кінотеатрів на Сході та Півдні України зазвичай становить приблизно 40% від загальної відвідуваності по Україні. “Саме така пропорція і була збережена протягом перших десяти днів прокату цієї картини (фільм знаходиться у прокаті з 24 січня, попередні дані отримані станом на 4 лютого – УНІАН)”, - зазначив Б.БАТРУХ.

За його словам, стрічку подивилось на Сході та Півдні України така ж кількість глядачів, як і подібні російськомовні картини.

«Наприклад, відвідуваність у Кривому Розі, де за перших десять днів картину прийшло переглянути більше трьох тисяч чоловік, була навіть більшою, ніж у Чернівцях чи в Івано-Франківську», - зазначив гендиректор B&H.

«Були проблеми з окремими кінотеатрами в Харкові та Криму, які відмовлялися демонструвати у себе україномовну стрічку, але вони мали яскраво виражений політичний, а не бізнесовий характер», - сказав Б.БАТРУХ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними опитування, проведеного компанією First Movies International в грудні 2007 року на замовлення Sony та Disney, лише 11% громадян України висловилися проти збільшення у прокаті кількості фільмів, дубльованих українською мовою.

В той же час, 19% респондентів заявили про необхідність збільшення кількості фільмів, що дублюються українською, ще 24% респондентів підтримують цю ідею, 30% опитаних ставляться до цього нейтрально. Ще 16% до збільшення кількості стрічок, дубльованих українською, ставляться скоріше негативно, ніж позитивно.

Зокрема, на запитання, чи стали вони менше ходити в кіно, коли збільшилась кількість фільмів, дубльованих українською мовою, 54% опитаних жителів Києва відповіли, що це не вплинуло на їх відвідуваність кінотеатрів, 19% опитаних киян заявили, що вони почали ходити в кіно частіше, ніж раніше. В той же час, 15% опитаних киян відповіли, що стали менше ходити в кіно після того, як збільшилась кількість фільмів, дубльованих українською мовою, а 11% почали віддавати перевагу перегляду фільмів вдома на DVD.