Працівники харківської підземки голодують

Група працівників Харківського метрополітену оголосила безстрокове голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають поновити на роботі 21 звільненого машиніста та звільнити начальника держпідприємства «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.

Вчора на центральній площі Харкова – майдані Свободи - навпроти будинку облдержадміністрації та обласної ради були встановлені два намети, де розмістилися близько 10 учасників безстрокового голодування.

Активісти пояснили, що вдатися до радикальних дії їх змусила ситуація, що склалася останнім часом у метрополітені. «Це непросте рішення було прийняте у зв’язку з тим, що працівники Харківського метрополітену, машиністи електропотягів, втратили віру у справедливість та дійшли до межі відчаю й безнадійності», - йдеться в заяві, розданій журналістам.

«Машиністи виступили за наведення порядку на підприємстві, поліпшення умов праці, безпеки руху, особливо проти зловживань, корупції та інсинуацій начальства, за що й поплатилися», - пояснив суть конфлікту один з учасників голодування.

На плакатах містяться звернення до губернатора А.АВАКОВА з проханням втрутитися в ситуацію і допомогти у розв’язанні конфлікту.