Жителі 7 сіл дев’ятий день поспіль пікетують Київську ОДА

З 4 лютого представники сіл Княжичі, Требухів, Красилівка, Літки, Пухівка, Калинівка, Семиполки Броварського району Київської області щоденно влаштовують пікет біля Київської обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомила співголова оргкомітету акції протесту Ірина НЕШВА.

За її словами, кількість учасників акції протесту щодня становить понад 100 осіб, причому в період з 31 січня до 1 лютого вони пікетували Броварську райдержадміністрацію і навіть перекривали рух транспорту в центрі міста Бровари.

За словами І.НЕШВИ, пікетувальники вимагають звільнення голови Броварської районної державної адміністрації Миколи ДІДЕНКА за приховування “корупційних земельних махінацій у селах, втручання у роботу сільських рад, погрози і залякування мешканців тощо”.

Крім того, учасники акції протесту вимагають розпуску Броварської районної ради і проведення дострокових виборів депутатів цієї ради, а також дострокових виборів сільських голів і депутатів сільрад у зазначених семи селах.

При цьому І.НЕШВА заявила, що жителі цих сіл мають намір продовжувати акції протесту до того часу, доки влада не задовольнить їхні вимоги. “Планується пікетування Секретаріату Президента. У разі ігнорування вимог громад з боку влади, мітингувальники готові перекрити один з основних транспортних шляхів”, - заявила співголова оргкомітету.

Водночас вона повідомила, що представники сіл вже мали зустріч з керівництвом Київської облради, якому передали звернення від громад сіл до депутатів облради і до Верховної Ради України. Також, за словами І.НЕШВИ, з мітингувальниками спілкувалися народні депутати України, зокрема, Андрій ШЕВЧЕНКО (БЮТ) та Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС).