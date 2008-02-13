Cтуденти протестують проти зменшення стипендій

Українська асоціація студентського самоврядування спільно з Молодіжною громадською колегією при Голові Верховної ради України виступили проти можливого зменшення розміру стипендій студентам та скорочення фінансування видатків, спрямованих на оздоровлення і лікування студентів та аспірантів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УАСС, саме до таких наслідків може призвести прийняття Кабінетом Міністрів Постанови “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення”. Проект передбачає зменшити на 10% розмір звичайної академічної стипендії, встановленої ЗУ “Про державний бюджет”, для студентів, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 – 4.29 за п’ятибальною шкалою (або 7.00 – 7.99 за дванадцятибальною шкалою) оцінювання. Це призведе до зменшення стипендії на 30 грн. (замість обіцяних 300 грн. до 270 грн.), які студент недотримуватиме щомісяця, - заявляють в студентській організації.

Також, за інформацією УАСС, передбачається зменшення коштів 10% стипендіального фонду (або можливість його ліквідації як такого взагалі), які сьогодні використовуються університетами на харчування хворим та малозабезпеченим студентам, організацію оздоровлення студентів, надання матеріальної допомоги та заохочення, а також на призначення надбавок до стипендії відмінникам та малозабезпеченим студентам. "Підстави для таких побоювань дають зміна формулювання “не менш як 10%” на “до 10%” у відповідному пункті проекту постанови, а також теперішня ситуація із фінансуванням цих видатків, – багато ВНЗ і сьогодні не отримують в повному обсязі цих коштів", - ідеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 60 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”: з 1 січня 2008 року розмір мінімальної звичайної академічної стипендії для учня професійно-технічного навчального закладу повинен становити 150 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу I-II рівня акредитації - 200 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації - 300 гривень щомісяця.