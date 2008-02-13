Церковники хочуть будувати громадянське суспільство

Нарада представників християнських церков України вважає, що громадянське суспільство в нашій країні має розвиватись за принципом субсидіарності, згідно з яким усі суб’єкти вищого рівня мають надавати допомогу – тобто підтримку, сприяння і розвиток – суб’єктам нижчого рівня та утримуватись від усього, що обмежує життєвий простір менших базових клітинок суспільства, їхню ініціативу, свободу і відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Зверненні Предстоятелів християнських Церков до християн-співвітчизників, державних діячів та усіх учасників громадсько-політичного життя в нашій країні під назвою “Досвід Християнських церков у побудові громадянського суспільства”, яке оприлюднено сьогодні перед початком круглого столу на зазначену тему.

На прес-конференції ігумен ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ) зазначив, що спонукальним мотивом, який привів церкви до того, щоб підготувати це звернення є те, що Україна понад 15 років вже є незалежною державою і зараз дуже важливим є те, яким буде сформовано її громадянське суспільство. “Формування власного суспільства, власної ідентичності є одним із найбільш болючих проблем, які турбують і державу і суспільство”, - сказав він. ЄВСТРАТІЙ підкреслив, що багато століть Україна не мала стійкої державності, більше того, саме її існування та існування її народу заперечувалось.

“Ми хочемо, щоб церква також відіграла свою роль у побудові громадянського суспільства як невід’ємний елемент цього суспільства, як одна з найбільш древніх і впливових суспільних організацій”, - сказав він.

ЄВСТРАТІЙ зазначив, що в світі існують різні моделі суспільної організації. В даному зверненні традиційні церкви України виклали основні пункти щодо того, як має будуватись, яким має бути побудоване суспільство в нашій державі відповідно до свого бачення, до настанов морального закону євангельського.

“Церква за Конституцією відділена від держави, але вона не відділена від суспільства. Все те, що хвилює державу, що хвилює народ, який створив державу, все це хвилює і церкви, бо громадяни України є одночасно і нашими віруючими”, - наголосив ігумен.

В документі представники церков зазначають, що будуючи свою сім’ю та інші спільноти людина прагне, щоб ці утворення були, по можливості, самодостатніми. “А коли ні вона, ні її маленька спільнота не здатні забезпечити своїх потреб, то разом зі своїми ближніми та з іншими спільнотами утворює структури, яким делегує право і обов’язок допомоги у забезпеченні тих потреб, які не здатні забезпечити власними силами. Це також означає, що асоціації та об’єднання громадян, органи самоврядування, які створені громадянами, є автономні у своїх повноваженнях, а вищі, головно державні органи влади не повинні втручатися у повноваження і компетенцію місцевих громад, не повинні підміняти їх собою, бо це створює зайвий бюрократизм зі всіма його поганими наслідками, у тому числі й корупцією і зрештою обмежує ініціативність громадян і їх громад, що є несправедливим. Такий спосіб суспільства названо принципом субсидіарності”, - говориться в зверненні.

Зазначений документ підписано керівниками християнських церков - учасниками Наради представників Християнських церков України: Предстоятелем УПЦ Київського Патріархату, Патріархом Київським та всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ; Предстоятелем УПЦ, Митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ; Верховним Архієпископом Української Греко-Католицької церкви, Кардиналом ЛЮБОМИРОМ (ГУЗАРОМ); заступником голови Конференції Римсько-Католицьких єпископів України, Єпископом Маркіяном ТРОФИМ’ЯКОМ; Головою Всеукраїнського Союзу об’єднань євангелійських християнських баптистів В’ячеславом НЕСТЕРУКОМ; Єпископом Церкви християн віри євангельської України Михайлом ПАНОЧКО; Старшим єпископом Української християнської євангельської церкви Леонідом ПАДУНОМ; головою Братства незалежних церков та місій євангельських християн-баптистів України Сергієм ДЕБЕЛИНСЬКИМ.

Керівник представництва в Україні Фонду Конрада Аденауера (Фонд є одним з організаторів круглого столу ) Ніко ЛАНГЕ зазначив, що церква має виконувати своє громадянське покликання “в трикутнику суспільство – держава - церква, а не в системі протистояння двох: держава - церква”.

“Представники християнсько-демократичного руху в Європі вважають, що самосприйняття християнської церкви не дозволяє їй відсторонитися від нагальних суспільних питань. В громадянському суспільстві церква має опікуватися і такими темами як суспільна нерівність, індивідуалізм, порушення прав тощо”, - підкреслив Н.ЛАНГЕ.

Довідка УНІАН. Нарада представників Християнських Церков України була створена 2 грудня 2003 р. шляхом підписання керівниками церков Декларації про утворення Наради, як представницького міжконфесійного консультативно-дорадчого органу, що діє на громадських засадах. Метою створення Наради є поширення в Україні засад християнства та релігійної свободи. Станом на 1 лютого 2008 р. до складу Наради входять 9 церков України.