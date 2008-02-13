2007 рік - найгірший за рівнем свободи слова в останньому десятиріччі

Такої поганої ситуації зі свободою слова та думки у світі, як у 2007 році, не спостерігалося щонайменше десять років. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» за минулий рік, який оприлюднили у вівторок в Берліні.

Зокрема, за даними правозахисників, торік під час виконання своїх обов’язків загинули 86 журналістів та 20 медіа-асистентів. Як попередили правозахисники, у 2008 році ускладнення чекають на журналістів тих країн, де відбуватимуться вибори, а саме - Пакистан, Іран, Зімбабве та Російську Федерацію.

В Україні, на думку оглядачів, з президентством Віктора Ющенка журналістам стало легше дихати, але вони далі перебувають під політичним тиском.

За словами керівника відділу Європи та колишнього Радянського Союзу в цій організації Ельзи Відал, Україну ще не можна назвати прикладом для наслідування: «Україна не звільнилася від політичного тиску, навіть якщо ситуація поліпшилася. Я б сказала, що становище трохи краще, ніж у Росії в 2007 році», - зазначила вона.

«Репортери без кордонів» як приклад наводять закриття телевізійної програми «Толока» на каналі УТ-1 і відставку редактора «Газети 24» через те, що один із головних акціонерів видання захотів диктувати політичну лінію.

Також правозахисники звертають увагу на побиття фотокореспондента газети «Сегодня» в Одесі під час мітингу прихильників Юлії Тимошенко, через три дні після того, як невідомі повідомили, що офіс видання замінований. Головний редактор пов’язує ці події з тим, що «Сегодня» судиться з Олександром Турчиновим, який звинувачує видання у наклепі.

Також уже постійним докором на адресу української влади є малий поступ у розслідуванні справи Ґонґадзе: суд над виконавцями почався 2006 року, але досі затягується.

Окрім того, «Репортери без кордонів» вважають, що більшість урядів на пострадянських теренах має проблеми з вільною пресою. Зокрема Ельза Відал, наводить приклад Росії: «Упродовж 2007 року у Росії ми буди свідками того, як заарештовують журналістів під час демонстрацій опозиції, закривають незалежні газети, а деяких журналістів відправляють до психіатричних лікарень».

За даними «Репортерів без кордонів» до психлікарень минулого року потрапили щонайменше двоє російських журналістів – як покарання за гостре слово.

Телекритика