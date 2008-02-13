На кордонах Євросоюзу виникне ”залізна завіса”?

Європейська комісія пропонує посилити контроль на зовнішніх кордонах Європейського Союзу та створити реєстр в’їзду-виїзду іноземців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ.

За його словами, новий законодавчий пакет включатиме три пропозиції, серед яких створення реєстру в’їзду-виїзду громадян третіх країн, створення Європейської системи спостереження за кордоном для виявлення мігрантів, які намагаються проникнути до ЄС не через пункти перетину кордону, а також – посилення ролі Європейського агентства з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах ЄС (ФРОНТЕКС).

Всі запропоновані заходи планується ввести в дію в період з 2012 по 2015 роки.

Пропозиція щодо створення реєстру передбачає ведення спільного для всіх 27 країн-членів обліку всіх громадян третіх країн, що в’їжджають та виїжджають за межі спільних кордонів.

Комісія пояснює створення такого реєстру бажанням краще знати про пересування громадян з третіх країн, яким не потрібно мати візу для в’їзду до ЄС, а також краще вести облік громадян, які перебувають на території ЄС більше, ніж це передбачено їхніми візами.

“Якщо є особа, яка перебуває на території ЄС більше, ніж це дозволяє її віза, система одразу в усіх країнах-членах ЄС автоматично оповістить про це відповідні органи”, - сказав комісар.

Відповідаючи на запитання щодо того, як бути з нелегальними мігрантами з України, що працюють, наприклад в Португалії, і сприяють розвитку економіки цієї країни, Ф.ФРАТТІНІ зазначив, що пропозиції Єврокомісії спрямовані не лише на поліпшення безпеки, а й на поліпшення поваги до законодавства.

“В даному випадку, це не питання безпеки, а питання поваги до наших законів. Якщо ми будемо казати, що так, вони, мовляв, нелегали, але вони нам допомагають – це не буде правильним”, - заявив віце-президент Єврокомісії.

Крім того, Брюссель пропонує закликати країни-члени до запровадження “автоматичного прикордонного контролю”, процедури, яка, зокрема, використовуватиме нові біометричні технології, такі як сканування очей.

При цьому, Єврокомісія пропонує також обговорити можливість запровадження електронних дозволів на в’їзд до Європи для громадян з третіх країн перед їхнім виїздом, що у майбутньому, може призвести до відмови від паперових віз.

Відповідаючи на запитання щодо запровадження Європейської системи спостереження за кордоном, Ф.ФРАТТІНІ зазначив, що таке спостереження за допомогою супутників може відбуватися виключно за наявності двосторонніх домовленостей, в першу чергу з країнами Африки, звідки найбільше нелегальних мігрантів намагаються потрапити до ЄС, в тому числі, морським шляхом.

“Я, звичайно, можу спостерігати за пересуванням машини з терористами в Іраку зі свого офісу в Брюсселі чи Лондоні, однак, в даному випадку, ми – партнери з африканськими країнами, і ми вже маємо звернення від деяких з них щодо здійснення такого спостереженні”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

Нові пропозиції Єврокомісії будуть представлені на розгляд Європарламенту та Ради міністрів ЄС.