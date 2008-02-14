Мін’юст планує розширити мережу ПТУ в місцях позбавлення волі

У 2008 році планується розширити мережу існуючих та створити нові професійно-технічні навчальні заклади, що діятимуть на базі установ виконання покарань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК під час відвідання Білоцерківської виправної колонії № 35.

«Засуджені мають бути готові до повноцінного повернення в суспільство. Задля уникнення рецидивів злочинів держава має подбати про професійну підготовку та ресоціалізацію тих, хто в майбутньому вийде на свободу», - зазначив перший заступник міністра юстиції.

За словами Є.КОРНІЙЧУКА, починаючи з поточного року в Україні розпочнеться комплексне реформування усієї пенітенціарної системи. Зокрема, Мін’юст спільно з Департаментом з виконання покарань вже розробив концепцію законодавчого, матеріально-технічного та гуманітарного удосконалення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби.

«Ми докладемо всіх можливих зусиль для того, щоб наші установи виконання покарань відповідали світовим стандартам, щоб кількість скарг щодо порушення прав чи жорстокості по відношенню до засуджених, які направляються в міжнародні інституції, звести до мінімуму», - сказав перший заступник міністра юстиції.

Є.КОРНІЙЧУК ознайомився з підготовкою кадрів для Департаменту з виконання покарань, яке здійснюється на базі Білоцерківського училища професійної підготовки.

Керівництву училища було запропоновано створити експериментально-практичну лабораторію з метою розробки та апробування концепції прогресивної системи відбування покарання, а також провести дослідження актуальних проблем діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (сформувати інформаційно-ресурсний центр з досліджуваних проблем). Рекомендовано поповнити бібліотечний фонд училища навчально-методичною літературою. А також створити на базі бібліотеки училища інформаційний центр з вільним доступом слухачів до ресурсів мережі Інтернет.

Є.КОРНІЙЧУК також повідомив, що на сьогодні розглядається питання утворення в Україні спеціалізованого вищого навчального закладу, який готуватиме кадри для роботи в системі виконання покарань.