Дубльовані українською іноземні фільми звільнять від ПДВ?

Державна служба кінематографії України пропонує фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою, прирівняти до національних та звільнити від податку на додану вартість їх показ в кінотеатрах.

Про це повідомила сьогодні голова Держслужби кінематографії Ганна ЧМІЛЬ на прес-конференції.

«Запропонували прирівняти фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою при кінопоказі в кінотеатрі до національного фільму з тим, щоб зняти податок на додану вартість із вартості квитка. Тобто звільнити кінопоказ у кінотеатрі від податку на додану вартість і таким чином зробити протекцію для демонстратора і для глядача відповідно, тому що тоді буде дешевший квиток», - сказала вона.

За словами Г.ЧМІЛЬ, відповідний законопроект вже підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради з метою зняття напруги у сфері кінопоказу у зв’язку з набранням чинності з нового року закону про обов’язкове дублювання, озвучення чи субтитрування фільмів закордонного виробництва.

В той же час Г.ЧМІЛЬ повідомила, що держава поки не може взяти на себе всі витрати компаній, пов’язані з введенням в дію нового закону. Вона поінформувала, що представники держслужби зустрічались з дистриб’юторами, які працюють на українському ринку. За підрахунками цих компаній, а їх близько десяти (3 - безпосередньо працюють у цій сфері з Голлівудом, решта – з іншими компаніями, що постачають фільми в країни СНД), щоб покрити їхні витрати протягом року, пов’язані з дублюванням фільмів іноземного виробництва, необхідно кошти в сумі 25 млн. грн. Компанії просять ці кошти погасити за рахунок Держбюджету. Г.ЧМІЛЬ зазначила, що держава розуміє, що має вживати зокрема фінансових заходів для реалізації законів, водночас в Держбюджеті поки зазначені кошти не передбачені, можливо, питання буде вирішено в березні, коли будуть вноситись зміни до бюджету країни.

В той же час, за словами Г.ЧМІЛЬ, на сьогодні вже є домовленість з дистриб`юторами про державну підтримку арт-хаусного кіно: авторського, експериментального, «високого» тощо. Держслужба буде брати на себе усі витрати на тиражування і субтитрування таких фільмів і фінансування це відбуватиметься за рахунок коштів фонду підтримки кіно.

За словами Г.ЧМІЛЬ, необхідні для цього кошти є.

На прес-конференції вона також повідомила, що з нового року Держслужба уже видала прокатні посвідчення 8 з 9 запропонованих фільмів. Так, такі посвідчення отримали ”Рембо”, ”Монстро”, ”Війна Чарлі Вілсона”, ”Найкращий фільм ”, ”Гойдалка”, ”Я - легенда”, ”Монтана”, ”Так, ні, не знаю”, які були дубльовані українською мовою або 100-відсотково субтитровані українською. Було відмовлено у видачі посвідчення лише на один фільм - ”Астерікс на Олімпійських іграх”, оскільки він був французькою мовою озвучений з російським дублюванням.

Крім того, Г.ЧМІЛЬ повідомила, що в березні почне працювати на території кіностудії ім.. Довженка Центр тиражування фільмів зі студією дублювання. Вона пояснила, що на сьогоднішній день запис голосів акторів при дубляжі відбувається в Україні, але відсутнє обладнання для накладання цього звуку, тобто його зведення. Тому зараз це відбувається за кордоном. Після початку роботи Центру все без винятку можна буде робити в Україні. Зараз на кіностудії ім.. Довженка працює лише один з дистриб’юторів, водночас, за словами, Г.ЧМІЛЬ держава готова на умовах оренди надати приміщення і для інших компаній, які працюють на нашому ринку.

«Перспективним є те, що держава вкладає близько 60 млн. грн.. в технічне переоснащення Національного центру Довженка, де вже здійснені тендерні процедури з закупівлі обладнання з обробки кіноплівки і тиражування кінокопій», - зазначила голова Держслужби кінематографії.