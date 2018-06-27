У кримських татар почалась операція ”цеглина” (5 фото)

Питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало збудувати свій головний храм у міському парку «Салгирка», пізніше - погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22.

10 січня 2008 р. на сесії Сімферопольської міськради було принято рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. ДУМК висловило обурення з приводу такого рішення. Прокуратура Криму винесла протест.

Сьогодні у кримських татар час збирати каміння? Від кожної душі – по ракушняку. Мирна акція - інформаційний пікет з вимогою виділити землю під Соборну мечеть по вулиці Ялтинській - перейшла до активних форм.

Це не завезення будівельних матеріалів, це прагнення показати властям рішучість і єдність кримськотатарського народу, запевняють організатори акції.

- Це є акція, спрямована на демонстрацію кримським властям рішучості кримських мусульман, їх наполегливості, і, найголовніше, – на захист власної гідності від депутатів Сімферопольської міськради, які своїми незаконними діями посягли на найсвятіші почуття віруючих людей, - говорить перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

За його словами, кримська влада в особі сімферопольського мера Геннадія Бабенка та в особі кримського спікера Анатолія Гриценка не зробили жодного кроку для того, щоб врегулювати ситуацію з виділенням землі під будівництво мечеті.

- Я за своєю ініціативою кілька разів виходив на згаданих керівників. Пан Бабенко просто відморозився, сказавши про те, що сесія Сімферопольської міськради відбудеться лише 28 лютого, і депутати, можливо, розглянуть питання про Соборну мечеть. Пан Гриценко вказує на те, що всі необхідні рішення приймаються Сімферопольською міськрадою, - зазначив Чубаров.

Безпосередньо будівництво Соборної мечеті розпочнеться після офіційного закріплення земельної ділянки, а ця акція має на меті змусити владу виконувати вимоги закону.

- Кримські татари підкреслюють таким чином, що дискримінаційна політика проти них, приниження їх національної гідності не залишатимуться без реакції, - додає заступник голови Меджлісу.

Чубаров зазначив, що акція підтримана кримчанами інших національностей і віросповідань. Так, наприклад, був переданий камінь від Української православної церкви Київського патріархату.

Сімферопольська міська рада заявляє: акція кримських татар є незаконною.

- Акція є несанкціонованою, незаконною й нелегітимною. Ми не отримували ніякого повідомлення про цю акцію, - підкреслює секретар Сімферопольської міськради Володимир Блінов.

Він також говорить, що зараз, по суті, відбувається самозахоплення ділянки землі по вулиці Ялтинській, оскільки немає рішення про юридичне оформлення землі

- Завозяться будматеріали, це, по суті, самозахват земельної ділянки, - говорить Блінов.

Він підкреслює, що питання про землю під Соборну мечеть має вирішуватись у правовому руслі. Так, зазначив Блінов, 28 лютого на сесії міськради планується розглянути протест прокуратури на рішення міськради про ділянку під мечеть.

- Якщо протест буде задоволено, а, скоріш за все, так і буде, то треба буде далі вирішувати питання, - сказав секретар міськради, додавши, що потрібно буде переходити до переговорного процесу.

...Тим часом кримські татари несуть камені. І старий, і молодий.

Ізет-ага (на фото) серед тих, хто приніс свій камінь. Говорить: акція дозволяє відчути себе співучасником якоїсь великої події.

- Тут є і моя частка, - говорить кримський татарин, показуючи на ракушняк. – Це глибоко символічно, це мобілізує людей, це релігія, це віра…Сьогодні тут відбувається щось дуже важливе...Саме тому ми зібралися тут: ми зібралися, щоб взяти посильну участь в акції і душевно порадіти, що через деякий час у нас буде мечеть…

Ганна Воля, Фото УНІАН та прес-служби Меджлісу