Карпачова: крім Рудьковського у ”неіснуючому” СІЗО сидять ще двоє

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє про порушення під час затримання екс-міністра транспорту із зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО і неправомірність утримання його у слідчому ізоляторі СБУ.

Про це йдеться у відритому листі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ, переданому УНІАН прес-службою Соціалістичної партії України.

10 лютого 2008 року Уповноважений відвідала на території ліквідованого, як вона стверджує, ще в 2003 році слідчого ізолятора СБУ затриманого М.РУДЬКОВСЬКОГО. Омбудсман з`ясувала, що його затримали 9 лютого цього року о 22 годині біля лікарні «Борис». Там М.РУДЬКОВСКОМУ два дні тому було зроблено операцію, пов`язану з хворобою хребта і де він, перебуваючи на стаціонарному лікуванні з 28 січня, готувався до другого оперативного втручання.

Попри це, як було встановлено провадженням Омбудсмана, 2 лютого (у суботу) суддею Печерського районного суду міста Києва прийнято постанову, згідно з якою дано дозвіл на затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО та доставку його до суду під вартою 11 лютого 2008 року для вирішення питання про зміну щодо нього запобіжного заходу. Справа розглядалася за відсутністю М.РУДЬКОВСЬКОГО та його адвоката, яких про це навіть не було повідомлено. Крім того їх не було поінформовано про суд та про його рішення, а також про можливість оскаржити його протягом трьох діб до Апеляційного суду міста Києва. Таким чином, було брутально порушено конституційне право М.РУДЬКОВСЬКОГО на оскарження, вважає Н.КАРПАЧОВА.

Попри те, що слідство в цій справі здійснює прокуратура міста Києва, М.РУДЬКОВСЬКОГО було доставлено, як зазначено в протоколі про затримання, до відділу досудового слідства СБУ. Як з`ясовано Уповноваженим, журнал реєстрації затриманих у відділі не ведеться, і встановити час доставки неможливо.

Під час відвідування Уповноваженим камери, де знаходиться затриманий, останній пояснив, що 16 січня 2008 року він написав заяву слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва О.БІЛОМУ, де повідомив київську адресу своєї матері для забезпечення реагування на всі виклики і повідомлення. Проте, як вбачається з постанови суду від 2 лютого 2008 року, правовою підставою для зміни запобіжного заходу з підписки на арешт є зміна місця проживання, а також намагання уникнути від слідства і суду та перешкодити встановленню істини по справі.

Твердження про ухилення М.РУДЬКОВСЬКОГО від співпраці зі слідством не відповідає дійсності, адже слідство завершено і обвинуваченому разом з адвокатом залишилося ознайомитися з 50-ма сторінками справи з двох томів, зазначає Уповноважений.

Н.КАРПЧОВА зустрілася з виконуючим обов`язки голови СБУ Миколою ГЕРАСИМЕНКОМ і намагалась встановити, на якій правовій підставі в “ юридично неіснуючому слідчому ізоляторі СБУ” знаходиться затримана особа (крім неї, як з`ясовано Омбудсманом, там вже понад три роки перебувають ще дві особи). Керівництво СБУ пояснило, що сюди М.РУДЬКОВСЬКОГО було доставлено за дорученням слідчого прокуратури та тримають на підставі Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» 2002 року.

Як було встановлено Уповноваженим, відповідно до пункту 7 статті 7 цього Закону, затримувати і тримати у спеціально відведених для цього місцях можна тільки осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів СБУ. Однак, зазначає Н.КАРПАЧОВА, М.РУДЬКОВСЬКИЙ, по-перше, перебуває в статусі не підозрюваного, а обвинуваченого, а по-друге, слідство по цій справі веде не СБУ, а прокуратура міста Києва.

На прохання Омбудсмана керівництво СБУ пообіцяло провести службове розслідування щодо правомірності затримання, а також визначити правовий статус відповідного місця, де можуть триматися підозрювані у вчинені терористичних діянь.

Н.КАРПАЧОВА вважає, що подібне службове розслідування має провести також Генеральна прокуратура України.