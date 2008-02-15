Рудьковського тримають з убивцями Гонгадзе

Служба безпеки України спростовує заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ про утримання колишнього міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у слідчому ізоляторі служби, що існує незаконно.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, переданому УНІАН.

Слідчі ізолятори Служби безпеки України, як місце утримання осіб, взятих під варту, ліквідовано Указом Президента України в березні 2003 року у зв`язку із внесенням Верховною Радою України змін до ст. 25 Закону України "Про Службу безпеки України". Осіб, які в них утримувались, у встановленому порядку передано до установ попереднього ув’язнення Державного департаменту з питань виконання покарань.

Відповідно до вимог законів України "Про Службу безпеки України", "Про контррозвідувальну діяльність", “Про попереднє ув’язнення”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Кримінально-процесуального кодексу України, Служба безпеки України має право мати спеціально визначені місця для тимчасового тримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів.

На даний час таке спеціально визначене місце для тимчасового тримання функціонує лише в Києві як структурний підрозділ Відділу забезпечення досудового слідства СБУ, що передбачено Указом Президента України від 27 грудня 2005 року "Питання Служби безпеки України".

Аналогічні місця для тимчасового утримання осіб існують також в інших правоохоронних органах, зокрема, Міністерстві внутрішніх справ України, Державній прикордонній службі України.

На поточний момент у вказаному спеціально відведеному місці тимчасового тримання, за відповідними процесуальними рішеннями Генеральної прокуратури України та Апеляційного суду м. Києва, утримується лише дві особи, а саме: обвинувачені по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Згідно з чинним законодавством, нагляд за діяльністю місця для тимчасового тримання Відділу досудового слідства СБУ здійснюється Генпрокуратурою.

СБУ наголошує, що у жовтні 2005 року місце для тимчасового тримання Відділу досудового слідства СБУ відвідували представники Європейської комісії із запобігання тортурам (ЄКПТ), які ознайомились з нормативно-правовими засадами його функціонування і не висловили жодних зауважень.

Неодноразово місце тимчасового тримання відвідували представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які ознайомлювались з умовами утримування обвинувачених.

10 лютого 2008 року установу відвідала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВА, яка мала можливість зустрітись і спілкуватись з особами, які на той момент перебували у місці для тимчасового тримання за рішенням органів прокуратури та суду. Під час зустрічі жодних нарікань щодо статусу даної установи та умов утримання обвинувачених Н.КАРПАЧОВА не висловила, зазначається у повідомленні СБУ.

Таким чином, наголошує СБУ, твердження, викладені у заяві Н.КАРПАЧОВОЇ, не відповідають дійсності.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВА сьогодні заявила про порушення під час затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО і неправомірність утримання його у слідчому ізоляторі СБУ.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що 10 лютого відвідала на території ліквідованого, як вона стверджує, ще в 2003 році слідчого ізолятора СБУ затриманого М.РУДЬКОВСЬКОГО.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, керівництво СБУ пояснило, що сюди М.РУДЬКОВСЬКОГО було доставлено за дорученням слідчого прокуратури та тримають на підставі Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» 2002 року.

Уповноважений вважає, що, відповідно до пункту 7 статті 7 цього Закону, затримувати і тримати у спеціально відведених для цього місцях можна тільки осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів СБУ. Однак, зазначає Н.КАРПАЧОВА, М.РУДЬКОВСЬКИЙ, по-перше, перебуває в статусі не підозрюваного, а обвинуваченого, а по-друге, слідство по цій справі веде не СБУ, а прокуратура міста Києва.