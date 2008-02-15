ЄС вітає звільнення чотирьох правозахисників в Узбекистані

Європейській Союз вітає звільнення чотирьох правозахисників в Узбекистані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в декларації Президентства в ЄС від імені Європейського Союзу, текст якої переданий УНІАН.

В документі, зокрема, вітається рішення, ухвалені протягом 2-4 лютого цього року, про звільнення Сайджахона ЗАЙНАБІТДІНОВА, Іхтіора ХАМРАЄВА, Улугбека КАТАБАЄВА, Бобомурода МАВЛАНОВА та припинення випробувального періоду для двох, звільнених минуло року, правозахисників – Гулбахора ТУРАЄВА та Уміла НИЯЗОВА.

“Це позитивний крок зі сприяння та захисту прав людини в Узбекистані”, - зазначається у декларації.

Водночас, у документі зазначається, що багато правозахисників ще залишаються в ув’язненні. У зв’язку з цим ЄС повторює свій заклик до влади Узбекистану щодо дострокового звільнення всіх правозахисників.

Декларацію ЄС підтримали країни-кандидати – Туреччина, Хорватія, колишня югославська республіка Македонія; країни з процесу асоціації та стабілізації – Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія; країни–члени зони вільної торгівлі з ЄС – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія; Молдова, Вірменія та Грузія. Україна поки не приєдналася до цієї Декларації ЄС.