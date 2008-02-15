Держава хоче знищити бізнес нерегулярних автоперевезень?

Союз автоперевізників України 20 лютого має намір провести акції протесту під стінами Кабінету міністрів, Міністерства транспорту і зв`язку і МВС.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент союзу Богдан ЛЯШУК.

«Ми вимушені оголосити про проведення всеукраїнської акції протесту, яка відбудеться 20 лютого під стінами Кабміну, Мінтрансзв’язку і МВС. У перевізників вже немає сил миритися з діями влади, яка ігнорує наші вимоги, і ми вирішили йти на такі радикальні кроки», - заявив він.

За словами Б.ЛЯШУКА, новому уряду було направлено ряд звернень з проханням скасувати спільний наказ Мінтрансзв’язку і МВС щодо нерегулярних пасажирських автоперевезень, а також окремі положення «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету міністрів 26 вересня 2007 р., які, як стверджують перевізники, “спрямовано на знищення бізнесу приватних автоперевізників”.

Як повідомив Б.ЛЯШУК, в акції очікується участь перевізників з ряду областей України, в цілому - 5-8 тисяч чоловік. Крім того, планується направити до Києва 800 маршрутних автобусів, якщо їх пустять в столицю.

У свою чергу, голова Полтавської обласної організації профспілки таксистів Олександр ХОРУНЖИЙ зазначив, що акцію також підтримають і таксисти.

На його думку, вищезгадані постанови “прийнято з метою знищити бізнес нерегулярних автоперевезень, захопити його... Це чітке захоплення бізнесу, тут немає мети - ні допомогти, ні поліпшити, ні змінити».

За словами Б.ЛЯШУКА, під час переговорів з`ясувалося, що Мінтрансз’язку не бажає йти на поступки, проте ДАІ «більш-менш готово», зокрема, спростити процедуру узгодження перевезень до узгодження в телефонному режимі, щоб працівники ДАІ могли знати, де, в який час і в якому місці посилити контроль.

Водночас, голова правління Союзу водіїв Сергій ОВЧИННИКОВ зазначив, що далі розмов з органами влади справа не пішла. «Тому нам залишилося скористатися своїми конституційними правами і провести акцію громадянської непокори», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Союз автоперевізників вже заявляв про намір провести наприкінці січня всеукраїнську акцію протесту – «заморозити» перевезення і поставити автобуси під стіни Кабінету міністрів, Міністерства транспорту і зв`язку, МВС.

Тоді перевізники також вимагали скасувати спільний наказ Міністерства транспорту і зв`язку і Міністерства внутрішніх справ від 25 травня 2007 р. «Про основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень, а також порядок узгодження їх виконання». Наказ набув чинності 22 червня.

Даним наказом встановлені додаткові вимоги до підприємців, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення. Це, відзначають перевізники, дестабілізує їх роботу і призводить до додаткових грошових витрат, а також до втрати часу, оскільки на кожну поїздку необхідно одержувати узгодження (дозвіл) ДАІ та Головавтотрансінспекціїі. При цьому видача узгодження ДАІ тільки на одну поїздку коштує 97 грн., а штраф у разі відсутності такого узгодження становить 1700 грн.

Крім того, перевізники вимагали відмінити окремі положення «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабміну від 26 вересня 2007 р. №1184. У правилах є пункт, який забороняє використання ліцензійних, але переобладнаних автобусів. «На сьогоднішній день в Україні понад 80% пасажирських перевезень здійснюється переобладнаними автобусами. Це в переважній більшості транспортні засоби «Мерседес», «Фольксваген», «Івеко», які ні в чому не поступаються транспортним засобам вітчизняного виробництва, а навіть набагато безпечніші і якісніші», - зазначали перевізники.