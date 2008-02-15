ДАІ і далі забиратиме права у водіїв-порушників

Начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ запевняє, що співробітники ДАІ і надалі вилучатимуть водійські права у тих учасників дорожнього руху, хто грубо порушує правила дорожнього руху, незважаючи на те, що перший місячник роботи ДАІ за новими формами завершився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КОЛОМІЄЦЬ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Практика вилучення водійських прав і доставки порушників до суду продовжена буде до внесення змін у закон (що передбачає посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху – УНІАН), щоб водії не розслаблялися», – сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

Також він зауважив, що надалі співробітники ДАІ акцентуватимуть свою увагу стосовно водіїв, у яких уже вилучено водійські посвідчення.

«Сьогодні 35 тисяч людей позбавлені прав, і я сумніваюсь, що вони поставили машини і ходять пішки», - зазначив С.КОЛОМІЄЦЬ.

Також він повідомив, що за місяць від початку проведення широкомасштабних заходів співробітники ДАІ виявили 935 тисяч 544 факти порушень Правил дорожнього руху, з них 165 тисяч 096 – це порушення, які стають причинами ДТП.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, у тому числі співробітниками ДАІ виявлено 41 тисячу 702 факти керування водіями транспортними засобами у стані сп’яніння.

За результатами розгляду судами позбавлено права керування 37 тисяч 336 водіїв і винесено 98 тисяч 217 постанов про накладення штрафу.