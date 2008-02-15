Мін`юст взявся за інвалідів

Міністерство юстиції звертається до керівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів з пропозицією надати документи щодо наявності діючих легалізованих місцевих осередків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Микола ОНІЩУК пояснив, що необхідність підтвердження наявності легалізованих місцевих осередків пов‘язана з реалізацією Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року).

Вказаною програмою передбачено розгляд питання щодо збільшення за рахунок коштів державного бюджету обсягів фінансової підтримки всеукраїнським громадським організаціям інвалідів. Міністр нагадав, що згідно з Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності.

Разом з цим, за словами міністра юстиції, на виконання положень вказаної Програми Міністерством юстиції була здійснена перевірка дотримання місцевими осередками всеукраїнських громадських організацій інвалідів законодавства України та положень Статутів.

За попередніми результатами перевірки з‘ясовано, що у більшості зазначених організацій кількість легалізованих місцевих осередків не відповідає вимогам частини другої статті 9 Закону України „Про об’єднання громадян”, згідно з якою до всеукраїнських об`єднань громадян належать об`єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.