Які ”кадри” керують в`язницею?

Свого часу громадськість багато зробила, щоб допомогти кримінально-виконавчій системі. Так, за останні 7 років було залучено понад 1,5 млн. доларів благодійних коштів на заходи, спрямовані на пенітенціарну реформу та участь громадських організацій у її здійсненні. За ці кошти, зокрема, створювалось Білоцерківське училище професійної підготовки, яке мало одночасно слугувати й тренінговим центром з підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби. За благодійні кошти була технічно обладнана прес-служба Департаменту з виконання покарань, яка мала б тісно співпрацювати з представниками мас-медіа. Хто із журналістів останній раз чув про роботу цієї служби? Чи знають журналісти, що передбачалась їх постійна акредитація при департаменті, що виправні установи можна було відвідувати без місяців очікування на отримання дозволу?

Саме тому після призначення 21 березня 2005 року пана Василя Кощинця на посаду голови Державного департаменту України з питань виконання покарань багато хто сподівався на продовження шляху демократичних перетворень у системі.

Правду кажучи, насторожувала професійна некомпетентність нового голови (ми ж бо вже не віримо у ленінський лозунг, що кухар/швець/у нашому випадку – газовик – можуть успішно керувати, не маючи жодних юридичних чи менеджерських знань). Та й попередній рівень районної адміністрації і силового відомства зі спеціальним статусом, закритого і мало кому підзвітного, не можна порівнювати. Але на той час суспільство все ще перебувало у стані «помаранчевої ейфорії», таким п’янким виявися довгоочікуваний смак свободи і демократії, яка ось-ось мала б почати утверджуватися...

Але, як виявилося, це призначення стало кадровою помилкою Президента. Некомпетентність (юридична та управлінська) не переросла у компетентність, систему почало зсередини лихоманити, особливо після вкрай провальної кадрової ротації, коли на керівні посади, перш за все обласного рівня, часто-густо призначалися випадкові люди, мало обізнані зі специфікою діяльності відомства (люди, які раніше працювали в органах Міністерства з надзвичайних ситуацій, Державній автомобільній інспекції, міліції, звільнені з органів внутрішніх справ тощо).

Так, керівником головного штабу департаменту (який відповідає за правове забезпечення системи, нормотворчу діяльність, аналіз процесів, які відбуваються в установах виконання покарань, міжнародні зв’язки) був призначений та трохи «попрацював» генерал-майор Міністерства з надзвичайних ситуацій, який згодом повернувся до свого рідного відомства і тепер успішно бореться із природними надзвичайними ситуаціями та техногенними катастрофами.

На керівні посади управління департаменту у Донецькій області були призначені особи, які на початку 2006 року через декілька місяців роботи (вперше за історію кримінально-виконавчої системи!) були заарештовані за вимагання і отримання так званого «відкату» у великих розмірах за використання бюджетних коштів на користь певних фірм в обхід прозорих тендерних закупівель. Чи не тому ціни на продукти харчування в установах Донецької області, які пропонувались купувати засудженим, виросли в шалених розмірах?

На ряд керівних обласних посад були призначені працівники міліції, які більше розуміються на оперативній роботі, ніж на дотриманні прав людини. Для них звичним залишилося насадження міліцейських методів роботи в підлеглих установах. Де там – думати про повагу до прав людини та допомагати засудженим повернутися до суспільства?

Приміром, керівником управління департаменту у Львівській області був призначений полковник міліції з рідної для голови департаменту Івано-Франківської області. Через декілька місяців після цього засуджені вчинили групову спробу до самокаліцтва через брутальне нехтування їхніми правами, а працівники Львівського СІЗО вперше в історії в’язничної системи України написали відкритий виступ проти свого керівника через приниження і неповагу. Перевірка цих подій прокуратурою Львівської області підтвердила: вони сталися через неправомірні дії та службове зловживання керівників цих установ.

Відмови засуджених від вживання їжі, самокаліцтва, спроби самопідпалів, виступи проти адміністрації виправних установ регулярно траплялися і у 2006, і у 2007 роках.

За ці роки була здійснена майже повна ротація керівних кадрів обласного рівня, змінилось багато начальників установ виконання покарань, але ситуація лише погіршилася. Так, зміна керівника управління Департаменту з питань виконання покарань у Харківській області, який мав безперечний високий авторитет, як у засуджених, так і персоналу системи, на керівника-режимника призвело до «закручування» режимних гайок, і, як наслідок - протестів засуджених, спроб самокаліцтва.

Інший новопризначений керівник обласного рівня, виходець з органів міліції (до речі, полковник міліції на той час), своєрідно, по-міліцейськи, трактуючи етику стосунків з підлеглими, привселюдно (у присутності працівників установи та засуджених!) дав ляпаса начальнику установи і той змушений був незабаром звільнитися.

Про стиль «керівництва» однією з виправних установ засвідчує лист співробітників Ірпінського виправного центру № 132 (2007 рік) до правозахисних організацій. Ось кілька абзаців з цього листа:

«Начальником нашої установи протягом останніх років був Антонюк О.А. Особисті та фахові якості цього «керівника» не витримують будь-якої критики. Кожного робочого дня працівники установи були вимушені вислуховувати від нього безпідставні грубощі, образи та нецензурну лайку. Крім того, він порушує також і наші права, гарантовані чинним законодавством про працю, примушує працівників установи працювати в понадурочний час та у вихідні дні, постійно погрожує звільненням без будь-якого законного приводу для цього. Про це ми неодноразово скаржилися до керівництва Департаменту з питань виконання покарань, але все було безрезультатно. Тому, коли Антонюка О.А. було звільнено з посади начальника нашої установи, всі працівники зітхнули з полегшенням.... Разом з тим, Антонюк О.А. намагається в судовому порядку оскаржити своє звільнення і поновитися на роботі. У випадку його поновлення на посаді начальника установи працівники нашого центру залишають за собою право вжити неадекватних колективних заходів – страйку, колективного клопотання про переведення на іншу роботу. Також, повідомляємо, що нашу думку та наміри також підтримує й більшість засуджених громадян...»

Сьогодні кадрова політика Департаменту та ставлення до підлеглих настільки викривилися, що частина компетентних працівників змушена була звільнитися. Навіть керівники управлінь центрального апарату департаменту, які тривалий час працювали в системі, не витримали постійного психологічного тиску і стресу й полишили роботу. Вони відверто кажуть: «сьогодні один день роботи з цими керівниками по напрузі, крикам та неповазі, рівноцінний напрузі за півроку роботи з попереднім керівництвом департаменту».

Як можна домагатися відкритості системи та громадського контролю за безумовним дотриманням прав людини, коли все в ній робиться, щоб не було витоку інформації, щоб ніхто не дізнався про незаконні дії адміністрації виправних установ, щоб потім «годувати» публіку, приміром, такою офіційною інформацією:

«3 лютого 2008 року Вінницькою правозахисною групою було розповсюджено термінове повідомлення про голодування засуджених у виправній колонії № 123 на знак протесту проти жорстокості адміністрації. Впродовж 3-х днів в Літинській колонії працювала комісія у складі представників Департаменту..., представника від Секретаріату Уповноваженого з прав людини..., від прокуратури Вінницької області. Офіційно оголошуємо, що факти, оприлюднені Вінницькою правозахисною групою, не знайшли підтвердження та не відповідають дійсності».

А чому не сказали, що перевірку здійснювало саме керівництво департаменту, що у відділі пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого з прав людини працюють три колишні співробітники Департаменту, які і залучаються до перевірок, що місцева прокуратура не зацікавлена псувати стосунки з керівництвом обласного управління департаменту? Через те у громадськості немає жодних підстав вірити в об’єктивність цього та багатьох інших аналогічних «розслідувань». Адже нічого не заважало залучити представника Вінницької правозахисної групи та хоча б одного журналіста до незалежної оцінки вивчення цього факту. Закон же цього не забороняє!

Саме тому провальною і вкрай некомпетентною можна вважати кадрову політику голови департаменту Василя Кощинця, як і незабезпечення неухильного дотримання законності у діяльності кримінально-виконавчої служби та прав людини.

Про некомпетентність голови департаменту Василя Кощинця і свавілля у кримінально-виконавчій службі у травні 2006 року у програмі «Свобода слова» прямо заявив тодішній міністр юстиції України Сергій Головатий. Він закликав пана Кощинця негайно написати заяву про своє звільнення. Як бачимо, Василь Кощинець про це навіть не думає і заховався під патронатом Президента України.

А негативні явища у Державній кримінально-виконавчій службі тим часом продовжують наростати.

Олександр Беца

Від редакції: Ця стаття - лише перша частина циклу викривальних матеріалів про проблеми в українських в`язницях, про що головні тюремники країни зазвичай намагаються мовчати. Незабаром читайте на УНІАНі про брутальні порушення прав засуджених; неетичну поведінку керівників кримінально-виконавчої системи; зловживання службовим становищем; розбазарювання державних коштів; непрозорість і закритість пенітенціарної системи.