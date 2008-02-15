Міліцейська бійка в Ужгороді: версія офіціантів

У середу в ужгородському ресторані "Деца у нотаря" побилися саме співробітники ДАІ і Беркута. І саме вони спровокували бійку, а не якийсь раніше судимий громадянин (який за версією ДАІ, нібито, напав на 20 співробітників спецпідрозділу прямо в ресторані), повідомляє Сєгодня з посиланням на слова співробітників ресторану "Деца у нотаря".

"Через що почалося, не знаємо, але ви ж знаєте п`яних чоловіків, їм багато не треба, слово за слово — натовп даїшників і беркутівців вийшов на вулицю. І не лаятися, а махати руками", — розповіли виданню офіціанти.

Версію начальника Державного Департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ читайте тут

А з розвитком подій у викладі ужгородського мера Сергія Ратушняка можна ознайомитися тут